韓國瑜6月21日訪美 有望見國務院官員

國民黨主席鄭麗文訪美即將在今天回台，緊接著立法院長韓國瑜將在廿一日至廿七日展開為期七天的訪美行程。知情人士透露，此趟行程美方將給予高規格對待，韓國瑜預計會見到美國國務院官員、國會參眾議員等，並且還會赴美國亞利桑那州參訪台積電。

立法院秘書長周萬來昨發函給朝野黨團，韓國瑜將於六月廿一日至廿七日率跨黨派立委，赴美國推動國會外交，請各黨團推薦人選。依照政黨比例，國民黨團與民進黨團各自推薦三位、民眾黨團推薦一位參加。

知情人士指出，韓國瑜日前在ＡＩＴ美國國慶酒會上受美方邀請，約上周回函美方確定赴約。此次行程預計見到美國國務院官員、國會參眾議員等，層級都不會太低；而且正值美國建國二五○周年，美方還會邀約韓國瑜參加相關活動。

韓國瑜去年率跨黨派立委赴華府祝賀美國總統川普就職時，一度進入國會大廈解放廳觀禮，創下慶賀團歷年最高規格。據知情人士指出，韓國瑜這次可能會再次進入國會大廈，地點尚不確定，很有可能突破上次觀禮規格。

台北市長蔣萬安（右四）出訪新加坡，昨晚獲頒「城市諾貝爾獎」封號的「李光耀世界城市獎特別獎」。圖／北市府媒體事務組提供

蔣萬安赴星 受頒城市獎 分享台北如火鍋

台北市長蔣萬安前晚啟程出訪新加坡，重頭戲是昨出席二○二六世界城市高峰會開幕式，蔣與出席開幕的新加坡總理黃循財握手問候。

蔣在昨晚頒獎典禮受頒「李光耀世界城市獎特別獎」；下午蔣出席李光耀世界城市獎講座演說，分享生生喝鮮乳、輝達落腳台北等亮眼成績，表示當世界領先的人工智慧公司選擇一座城市，便是對這座城市未來投下信任票。蔣萬安談到，台北最大優勢並非微晶片，而是多元性，讓台北保持開放、創新和韌性。他形容，「這有點像台灣火鍋，咕嘟咕嘟冒著泡、辣鮮香，或許會讓吃的人微微出汗，各種食材的味道完美融合，讓人忍不住一口接一口地吃下去。」身為市長，最終使命是保持台北這座「火鍋」的熱度，確保台北始終是個開放包容的家園。

台中市長盧秀燕（右二）訪歐行程結束昨返抵國門，盧表示，此次出訪「最重要的是要能夠走得出去，見到想見的人」。記者黃仲明／攝影

盧秀燕返台 「能走得出去 見到想見的人」

台中市長盧秀燕訪歐行程結束，昨返抵國門，盧表示，此次出訪「最重要的是要能夠走得出去，見到想見的人」。外界解讀盧在三個月內接連造訪美國、歐洲，似為二○二八參選總統布局，提高國際能見度。