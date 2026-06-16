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今晨返台 鄭麗文：與陸對話 非認同共產主義

聯合報／ 記者鄭媁謝雨珊劉懿萱黃婉婷／連線報導
國民黨主席鄭麗文於14日的洛杉磯媒體聯訪上表示，未來不應再以「你輸我贏」的角度看待國際競爭，而應透過多方合作創造共同利益。記者謝雨珊／攝影
國民黨主席鄭麗文於14日的洛杉磯媒體聯訪上表示，未來不應再以「你輸我贏」的角度看待國際競爭，而應透過多方合作創造共同利益。記者謝雨珊／攝影

國民黨主席鄭麗文訪美行落幕，今晨搭機返台。針對外界質疑中國國民黨重啟與中國共產黨交流後，是否應調整黨綱中的反共立場，鄭麗文於洛杉磯時間十四日的記者會表示，國民黨沒有修改黨綱的必要，因為與中國大陸展開對話交流，不代表認同或接受共產主義。

鄭麗文指出，國共內戰曾造成數百萬人傷亡，是一段極為慘痛的歷史。冷戰期間兩岸長期隔絕，也衍生許多悲劇。隨著冷戰結束與全球化發展，兩岸在一九九○年代迎來和解與交流契機，並在此背景下形成九二共識，希望透過擱置爭議、加強對話來降低衝突風險。

鄭麗文強調，中國國民黨與中國共產黨是兩個不同的政黨，擁有不同的理念與制度基礎。國民黨始終以中華民國憲法及三民主義為依歸，並不支持共產主義，因此與中共對話交流，並不代表放棄自身價值與立場。

鄭麗文也說，既然歷任民進黨領導人都曾表示台獨不可行或相關議題並非現階段重點，民進黨是否應重新檢視台獨黨綱。她主張，兩岸和平與交流不應是特定政黨的專利，而應成為台灣社會共同追求的方向。未來若民進黨願意在現行憲政架構下與對岸展開對話交流，她樂觀其成。

民進黨表示，自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由兩千三百萬人決定，從前總統蔡英文的四個堅持，到賴清德總統提出的和平四大支柱，立場清楚一致。反觀鄭麗文過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。

鄭麗文 冷戰 洛杉磯

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