快訊

Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

誘導信用貸款搭信用卡溢繳… 金管會：詐騙受害已擴至白領、年輕族群

聽新聞
0:00 / 0:00

官員揚言查處饒慶鈴 藍批政治雙標、綠色恐嚇「邱垂正也曾出席海峽論壇」

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬劉懿萱／台北報導

海峽論壇日前在廈門登場，台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與，官員揚言後續將交主管機關查處。國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，陸委會主委邱垂正二○○九年曾出席海峽論壇，地方首長為農漁民訂單錄影致意，竟被說「恐觸法」，這不是法治，是雙標政治。

張雅屏指出，地方首長沒有偷渡、沒有密會、沒有簽政治協議，只是為台東農民爭取鳳梨釋迦訂單，用預錄影片表達支持，竟被放話「恐觸法」，這不是依法行政，而是枉法恐嚇。

張雅屏表示，今天若連一段錄影都要追查，明天是不是連地方政府和大陸城市通電話、視訊會議、農產對接都要扣上統戰帽子？「錄影現身」若在台灣預錄，重點根本不是「兩岸關係條例」所規範的「進入大陸地區」；政府若要主張觸法，先講清楚，違反哪一條、構成要件是什麼、行政處分依據在哪裡？否則就是先扣統戰帽子，再放話查辦。

張雅屏更指，邱垂正二○○九年曾出席海峽論壇；二○一九年金門、澎湖、連江縣長及台北市副市長也曾參與相關活動。為什麼民進黨人可以了解大陸，藍營地方首長就是統戰？為什麼農民要訂單，中央卻只會給標籤？這不是國安，這是政治打壓；這不是法治，這是綠色恐嚇。

出席海峽論壇的國民黨立委陳玉珍則在臉書上貼出自己與大陸劇「逐玉」男主角張凌赫合照。陳玉珍說，她用此機會邀請張凌赫到金門，親身感受金門獨特的人文風情與觀光魅力，也期待透過名人效應，進一步提升金門能見度。

民進黨立委王世堅說，張凌赫很有影響力，中共當然會用張凌赫來作統戰工具，不管中共是用什麼統戰方式完全沒用，因為台灣人很有智慧。

海峽論壇 邱垂正 海峽 饒慶鈴

延伸閱讀

饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 藍嗆：民進黨不喜歡就犯法？

陳玉珍邀張凌赫訪金門 陸委會：將評估兩岸互動情勢

饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 許宇甄質疑：觸犯哪一條法律？

秀出海峽論壇合照 陳玉珍臉書貼文：邀請張凌赫到金門

相關新聞

森崴能源將下市…王鴻薇批綠能煉金術坑殺股民 31風機僅裝1座？

森崴能源即將於23日正式終止上市，國民黨立委王鴻薇表示，在民進黨錯誤能源政策下，這些風險與錯誤能源政策的問題，也慢慢種下。森崴至今至少有2.8萬人是散戶小股東，完美中了民進黨非核家園這一套「養套殺」一體的綠能煉金術。

官員放話…饒慶鈴海峽論壇「發聲」 政府將查

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處。在野立委昨齊轟賴政府並質疑，錄影觸犯哪一條法律？饒慶鈴表示，她最在意如何讓鄉親辛苦付出能夠獲得應有的回報。

今晨返台 鄭麗文：與陸對話 非認同共產主義

國民黨主席鄭麗文訪美行落幕，今晨搭機返台。針對外界質疑中國國民黨重啟與中國共產黨交流後，是否應調整黨綱中的反共立場，鄭麗文於洛杉磯時間十四日的記者會表示，國民黨沒有修改黨綱的必要，因為與中國大陸展開對話交流，不代表認同或接受共產主義。

韓國瑜6月21日訪美 有望見國務院官員

國民黨主席鄭麗文訪美即將在今天回台，緊接著立法院長韓國瑜將在廿一日至廿七日展開為期七天的訪美行程。知情人士透露，此趟行程美方將給予高規格對待，韓國瑜預計會見到美國國務院官員、國會參眾議員等，並且還會赴美國亞利桑那州參訪台積電。

官員揚言查處饒慶鈴 藍批政治雙標、綠色恐嚇「邱垂正也曾出席海峽論壇」

海峽論壇日前在廈門登場，台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與，官員揚言後續將交主管機關查處。國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，陸委會主委邱垂正二○○九年曾出席海峽論壇，地方首長為農漁民訂單錄影致意，竟被說「恐觸法」，這不是法治，是雙標政治。

新聞眼／為農找出路遭抹紅 秋後算帳好諷刺

賴政府視對岸為境外敵對勢力，現在連地方首長以錄影參與海峽論壇、推廣農產，都要遭匿名官員放話表示要「依法查處」，然而主管機關陸委會態度低調，更說不出要依什麼法規查處。縣市首長替農民找出路，綠營卻只會惡意帶風向、威脅地方官，誰是誰非，國人自有公評。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。