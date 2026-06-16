官員揚言查處饒慶鈴 藍批政治雙標、綠色恐嚇「邱垂正也曾出席海峽論壇」

海峽論壇日前在廈門登場，台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與，官員揚言後續將交主管機關查處。國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，陸委會主委邱垂正二○○九年曾出席海峽論壇，地方首長為農漁民訂單錄影致意，竟被說「恐觸法」，這不是法治，是雙標政治。

張雅屏指出，地方首長沒有偷渡、沒有密會、沒有簽政治協議，只是為台東農民爭取鳳梨釋迦訂單，用預錄影片表達支持，竟被放話「恐觸法」，這不是依法行政，而是枉法恐嚇。

張雅屏表示，今天若連一段錄影都要追查，明天是不是連地方政府和大陸城市通電話、視訊會議、農產對接都要扣上統戰帽子？「錄影現身」若在台灣預錄，重點根本不是「兩岸關係條例」所規範的「進入大陸地區」；政府若要主張觸法，先講清楚，違反哪一條、構成要件是什麼、行政處分依據在哪裡？否則就是先扣統戰帽子，再放話查辦。

張雅屏更指，邱垂正二○○九年曾出席海峽論壇；二○一九年金門、澎湖、連江縣長及台北市副市長也曾參與相關活動。為什麼民進黨人可以了解大陸，藍營地方首長就是統戰？為什麼農民要訂單，中央卻只會給標籤？這不是國安，這是政治打壓；這不是法治，這是綠色恐嚇。

出席海峽論壇的國民黨立委陳玉珍則在臉書上貼出自己與大陸劇「逐玉」男主角張凌赫合照。陳玉珍說，她用此機會邀請張凌赫到金門，親身感受金門獨特的人文風情與觀光魅力，也期待透過名人效應，進一步提升金門能見度。

民進黨立委王世堅說，張凌赫很有影響力，中共當然會用張凌赫來作統戰工具，不管中共是用什麼統戰方式完全沒用，因為台灣人很有智慧。