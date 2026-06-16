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新聞眼／為農找出路遭抹紅 秋後算帳好諷刺

聯合報／ 本報記者周佑政
台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參與海峽論壇，事後卻有我方官員揚言將交主管機關查處。記者陳宥菘／攝影
台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參與海峽論壇，事後卻有我方官員揚言將交主管機關查處。記者陳宥菘／攝影

賴政府視對岸為境外敵對勢力，現在連地方首長以錄影參與海峽論壇、推廣農產，都要遭匿名官員放話表示要「依法查處」，然而主管機關陸委會態度低調，更說不出要依什麼法規查處。縣市首長替農民找出路，綠營卻只會惡意帶風向、威脅地方官，誰是誰非，國人自有公評。

今年海峽論壇登場前夕，陸委會認定海峽論壇是中國大陸對台統戰平台，禁止中央政府機關人員透過任何的形式參加海峽論壇相關活動，而針對地方政府人員，也從過去的不建議參與，進一步緊縮為禁止參與。

正因為陸委會的「禁令」，台東縣長饒慶鈴並未出席海峽論壇，這是地方首長對中央「命令」的服從，也是一份尊重。最終，饒慶鈴以預錄影片的方式參與，饒慶鈴的發言並未涉及政治性議題，只是推廣農產品，替辛苦的農民另尋可能的銷路。

不料，竟有官員透過親綠媒體放話，批評饒與中國大陸黨政部門有合作行為，將交由主管機關查處。結果，陸委會昨態度十分低調，僅重申政府先前對海峽論壇的立場，並表示「目前沒有進一步的回應」。

民進黨政府放任官員以匿名的方式威脅地方首長，卻提不出依何種法規查處，凸顯相關部會以及官員只是大搞意識形態，刻意帶風向，完全站不住腳。

民進黨執政以來，兩岸關係陷入冰點，兩岸彼此的敵意螺旋加深，任何與大陸的交流活動，都可能被抹紅。

饒慶鈴這次以錄影方式參與海峽論壇，想必也深知在當前惡劣的政治環境下，後果就是遭綠營扣紅帽、被貼上統戰標籤，饒慶鈴甘願冒此風險，也要推廣農產，凸顯為了農民的生計的不得不為。

中國大陸對台統戰是「陽謀」，不論藍綠政治人物都應該保持戒心；但是作為負責任的政府，不應將兩岸之間的任何交流往來都一竿子打翻，若連不涉及統戰、政治意涵的民生等面向交流，都要遭受惡意抹紅，甚至可能的秋後算帳，這對「民主台灣」而言是一大諷刺。

海峽論壇 饒慶鈴 海峽

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