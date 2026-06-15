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內政部：協商金門總預算案無共識 請縣府議會續溝通

中央社／ 台北15日電

針對金門縣民國115年度總預算案審查爭議，內政部表示，今天邀集金門縣府與議會開會，但因雙方無法凝聚共識，已請金門縣府會後持續與議會溝通，若仍無共識，內政部將於協商期滿1個月、也就是7月6日後直接決定。

金門縣議會4月23日通過刪除金門酒廠廈門公司年度預算，金門縣副縣長李文良當時指出，收到議事紀錄後會研擬提覆議，如覆議仍無法解決，也會依相關法規再請內政部調解。

內政部今天透過新聞稿表示，金門縣115年度總預算案因沒有在3月底完成審議，縣政府於6月4日報請內政部協商。今天協商會議討論2大爭議事項後續處理方式，包括金門縣議會與金門縣政府針對今年總預算案議會議決三讀結果尚未函送縣政府，以及金酒廈門公司預算遭全數刪除。

內政部說，會中府會雙方各自充分表達意見，也請中央部會說明相關主管法規，以釐清相關爭議。

內政部表示，雖然雙方對總算案處理仍各有堅持，但議會對於與縣府持續討論表達開放立場，因此請縣府會後持續與議會溝通，並請金門縣政府補充金酒廈門公司預算遭全數刪除的窒礙難行之處，以及維持該公司履行法定義務或基本營運所需預算額度的說明資料，以利內政部在協商期滿雙方仍無共識時，依法逕為決定。

金門 李文良 內政部

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