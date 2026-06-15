黃國昌質疑綠委修法為大同案炒股脫罪 許智傑：他的話聽聽就好

台灣民眾黨主席黃國昌今發文，批評民進黨立委為炒作大同公司股價被判刑13年的台商鄭文逸，量身修法企圖協助脫罪。對此，民進黨立委許智傑說，非常上訴是我國刑事訴訟法既有的非常救濟程序，目的在於糾正重大法律被適用錯誤，保障人民獲得公平審判的權利，反嗆黃國昌養狗仔偷拍大眾皆知，「他說的話，大家聽聽就好。」

台商鄭文逸炒作大同公司股價，被依證券交易法判13年6月徒刑定讞，犯罪所得12億5717萬元發還被害人，鄭前年7月入監。黃國昌指，民進黨立委分為兩個階段為鄭文逸量身修法，先是在鄭文逸判刑定讞前，民進黨立委邱志偉、王世堅提出企業併購法、企業併購法修正草案，又在判刑定讞後，邱志偉、民進黨立委許智傑再度提出刑事訴訟法修正草案，硬性要求檢察總長提起非常上訴，讓其停止坐牢。

對此，許智傑反批，黃國昌混淆社會視聽一流，非常上訴是我國刑事訴訟法既有的非常救濟程序，目的在於糾正重大法律被適用錯誤，保障人民獲得公平審判的權利，並嗆黃國昌養狗仔偷拍，大眾皆知，信用已經破產，「他說的話，大家聽聽就好。」