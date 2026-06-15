立法院發函朝野黨團 韓國瑜21日率跨黨派立委訪美

監察院存廢議題再掀討論，監察委員紀惠容今天表示，我國在尚未修憲以前，應該維持正常的體制，廢人不廢院是很糟糕的事情，如果台灣自詡為亞洲人權的燈塔，國家人權委員會就不應該隨之廢止，「其實我很高興要退任，終於不用再被汙辱了。」

2026-06-15 17:10