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立法院發函朝野黨團 韓國瑜21日率跨黨派立委訪美
日前傳出美國邀請立法院長韓國瑜在本月下旬率跨黨派立委訪問華府，據了解，立法院秘書長周萬來今天發函給朝野黨團指出，韓國瑜將於6月21日至6月27日率跨黨派立委，赴美國推動國會外交，各黨團登記時間於6月16日上午9時30分截止。
立法院今年5月三讀通過軍購特別條例，日前傳出，美方為感謝韓國瑜協調法案，邀請韓國瑜6月下旬率跨黨派立委訪問華府，預期能與美國參議院、眾議院交流，並搭到長榮航空飛華府的直航班機。
據了解，周萬來今天發函給各黨團指出，韓國瑜確定於6月21日至6月27日率跨黨派立委，赴美國推動國會外交，依照政黨比例，國民黨團、民進黨團可以各自推薦3位委員參加、民眾黨團1位。
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