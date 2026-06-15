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立法院發函朝野黨團 韓國瑜21日率跨黨派立委訪美

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（圖）。記者許正宏／攝影
立法院長韓國瑜（圖）。記者許正宏／攝影

日前傳出美國邀請立法院韓國瑜在本月下旬率跨黨派立委訪問華府，據了解，立法院秘書長周萬來今天發函給朝野黨團指出，韓國瑜將於6月21日至6月27日率跨黨派立委，赴美國推動國會外交，各黨團登記時間於6月16日上午9時30分截止。

立法院今年5月三讀通過軍購特別條例，日前傳出，美方為感謝韓國瑜協調法案，邀請韓國瑜6月下旬率跨黨派立委訪問華府，預期能與美國參議院、眾議院交流，並搭到長榮航空飛華府的直航班機。

據了解，周萬來今天發函給各黨團指出，韓國瑜確定於6月21日至6月27日率跨黨派立委，赴美國推動國會外交，依照政黨比例，國民黨團、民進黨團可以各自推薦3位委員參加、民眾黨團1位。

韓國瑜 立法院 周萬來

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