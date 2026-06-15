蔣萬安喊廢除監院否決人事同意權案 監委：炒作政治語言非常糟糕

監察院存廢議題再掀討論，監察委員紀惠容今天表示，我國在尚未修憲以前，應該維持正常的體制，廢人不廢院是很糟糕的事情，如果台灣自詡為亞洲人權的燈塔，國家人權委員會就不應該隨之廢止，「其實我很高興要退任，終於不用再被汙辱了。」

總統府先前公布第7屆監察委員提名名單，台北市長蔣萬安喊話在野黨立委考慮否決，監察院存廢議題再掀社會討論。監察委員紀惠容、范巽綠今天舉行記者會，針對多起強制猥褻、偷拍及權勢性騷擾案件糾正法務部調查局，同時也就監察院存廢議題接受媒體訪問。

范巽綠受訪時表示，很多政治語言只是為了炒作，這些話已經重複看過很多次，依照憲政監察院就是還存在，「我們就認真每一天，做好我們該做的事情」，況且如果將來沒有監察權，請問要由誰監督政府機關？這些事情都需要經過社會討論，還是要請國人好好深思一下。

「廢人不廢院，我覺得這是很糟糕的事情」，紀惠容受訪時則說，國家人權委員會倡議10幾年，很多民間團體、國際組織都希望台灣有此機關，難道現在要跟著監察院被廢除？「對於我們的人權進步指標，國外可能會提出很大的質疑」，台灣自詡為亞洲人權的燈塔，這樣的名號可能會大打折扣，人權委員會不應該隨著監察院被廢止。

紀惠容認為，我國在尚未修憲以前，應該維持正常的體制，否則要由誰來行使監察權？監察院很多同仁也都還在院內，「你說廢人不廢院，沒有委員怎麼運作？是不是寧可讓他們領薪水？我覺得這是非常奇怪的體制。」

針對國民黨立委羅智強主張「監察權併入立法院」，紀惠容則表示，這些事情都應該經過修憲程序，在野黨就是要讓監察院不能運作，但是未來將會產生很多問題，如果是由國會系統處理調查權，國際社會通常會有兩個系統，「現在台灣只有一個系統，要怎麼處理我也不知道，這都需要經過很多討論，國人都應該好好地去討論。」

紀惠容也說，監察院在這段期間被汙名化地很厲害，「對於我們認真的委員，我覺得真的是不堪，其實我很高興要退任了，終於不用再被汙辱。」