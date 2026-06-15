快訊

獨／全台首例學倫貪汙！高科大2教授收錢「賣學位」各判7年、5年2月

下班注意！12縣市發布大雨特報影響持續至晚間 4縣市慎防大雷雨

「瘦瘦針」可逆轉代謝症候群、肥胖？ 名醫解惑如何消滅中年健檢紅字

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安喊廢除監院否決人事同意權案 監委：炒作政治語言非常糟糕

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
監委紀惠容（右）與范巽綠（左）上午舉行「法務部調查局強制猥褻、偷拍及權勢性騷連環爆，監管破口何在？」記者會，針對台北市長蔣萬安主張廢除監察院，紀惠容痛批「廢人不廢院」非常奇怪且糟糕，並感嘆監院遭嚴重汙名化，「很高興要退任了，終於不用再被侮辱了」。記者蘇健忠／攝影
監委紀惠容（右）與范巽綠（左）上午舉行「法務部調查局強制猥褻、偷拍及權勢性騷連環爆，監管破口何在？」記者會，針對台北市長蔣萬安主張廢除監察院，紀惠容痛批「廢人不廢院」非常奇怪且糟糕，並感嘆監院遭嚴重汙名化，「很高興要退任了，終於不用再被侮辱了」。記者蘇健忠／攝影

監察院存廢議題再掀討論，監察委員紀惠容今天表示，我國在尚未修憲以前，應該維持正常的體制，廢人不廢院是很糟糕的事情，如果台灣自詡為亞洲人權的燈塔，國家人權委員會就不應該隨之廢止，「其實我很高興要退任，終於不用再被汙辱了。」

總統府先前公布第7屆監察委員提名名單，台北市長蔣萬安喊話在野黨立委考慮否決，監察院存廢議題再掀社會討論。監察委員紀惠容、范巽綠今天舉行記者會，針對多起強制猥褻、偷拍及權勢性騷擾案件糾正法務部調查局，同時也就監察院存廢議題接受媒體訪問。

范巽綠受訪時表示，很多政治語言只是為了炒作，這些話已經重複看過很多次，依照憲政監察院就是還存在，「我們就認真每一天，做好我們該做的事情」，況且如果將來沒有監察權，請問要由誰監督政府機關？這些事情都需要經過社會討論，還是要請國人好好深思一下。

「廢人不廢院，我覺得這是很糟糕的事情」，紀惠容受訪時則說，國家人權委員會倡議10幾年，很多民間團體、國際組織都希望台灣有此機關，難道現在要跟著監察院被廢除？「對於我們的人權進步指標，國外可能會提出很大的質疑」，台灣自詡為亞洲人權的燈塔，這樣的名號可能會大打折扣，人權委員會不應該隨著監察院被廢止。

紀惠容認為，我國在尚未修憲以前，應該維持正常的體制，否則要由誰來行使監察權？監察院很多同仁也都還在院內，「你說廢人不廢院，沒有委員怎麼運作？是不是寧可讓他們領薪水？我覺得這是非常奇怪的體制。」

針對國民黨立委羅智強主張「監察權併入立法院」，紀惠容則表示，這些事情都應該經過修憲程序，在野黨就是要讓監察院不能運作，但是未來將會產生很多問題，如果是由國會系統處理調查權，國際社會通常會有兩個系統，「現在台灣只有一個系統，要怎麼處理我也不知道，這都需要經過很多討論，國人都應該好好地去討論。」

紀惠容也說，監察院在這段期間被汙名化地很厲害，「對於我們認真的委員，我覺得真的是不堪，其實我很高興要退任了，終於不用再被汙辱。」

蔣萬安 監院 范巽綠

延伸閱讀

監委：未修憲前應維持體制 請民眾深思監察權安排

影／蔣萬安拋廢監院 監委紀惠容：很高興要退任 不用再被侮辱

藍營喊廢監察院 沈伯洋反嗆：覺得廢為何還拿監院報告質詢

調查局頻爆性平案卻沒加害人被汰除 監院糾正要求法務部徹底改進

相關新聞

影／結束歐洲訪問返台 盧秀燕：達成目標見到想見的人

台中市長盧秀燕本月6日起至15日率團出訪歐洲德國、捷克及奧地利3國，今天中午搭乘長榮航空班機返抵桃園國際機場。盧秀燕表示，這次出訪非常順利而成功，「最重要的是要能夠走得出去，而且要見到想見的人」。

饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 藍嗆：民進黨不喜歡就犯法？

海峽論壇日前在廈門登場，並舉行涉台10項措施「對接簽約會」，台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與。官員批評，政府已禁止饒慶鈴赴陸，她還用影音方式與陸方黨政部門合作，後續將交主管機關查處。國民黨大陸事務部主任張雅屏怒嗆，「請問錄影犯法？還是民進黨不喜歡就犯法？」

立法院發函朝野黨團 韓國瑜21日率跨黨派立委訪美

日前傳出美國邀請立法院長韓國瑜在本月下旬率跨黨派立委訪問華府，據了解，立法院秘書長周萬來今天發函給朝野黨團指出，韓國瑜將於6月21日至6月27日率跨黨派立委，赴美國推動國會外交，各黨團登記時間於6月16日上午9時30分截止。

蔣萬安喊廢除監院否決人事同意權案 監委：炒作政治語言非常糟糕

監察院存廢議題再掀討論，監察委員紀惠容今天表示，我國在尚未修憲以前，應該維持正常的體制，廢人不廢院是很糟糕的事情，如果台灣自詡為亞洲人權的燈塔，國家人權委員會就不應該隨之廢止，「其實我很高興要退任，終於不用再被汙辱了。」

海峽論壇「發聲」恐遭我方查辦 饒慶鈴：讓產業要有更多機會

中國大陸「海峽論壇」13日在廈門登場，陸委會宣布禁止中央機關與地方政府人員參加，台東縣長饒慶鈴未能去對岸參與，不過改以預錄影片方式發聲。針對此舉可能會遭到政府懲處，饒表示，她最在意如何讓地方產業有更多機會、鄉親辛苦付出能夠獲得應有的回報。

結束10天訪歐行程 盧秀燕：成果順利圓滿、想見的都見到了

台中市長盧秀燕10天的歐洲訪問行程落幕，今天下午返抵國門。盧秀燕表示，此次出訪受到各國友人熱情接待，也就各領域合作議題進行深入交流，「最重要的是要能夠走得出去，而且要見到想見的人」，整體訪問成果「順利圓滿」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。