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海峽論壇「發聲」恐遭我方查辦 饒慶鈴：讓產業要有更多機會
中國大陸「海峽論壇」13日在廈門登場，陸委會宣布禁止中央機關與地方政府人員參加，台東縣長饒慶鈴未能去對岸參與，不過改以預錄影片方式發聲。針對此舉可能會遭到政府懲處，饒表示，她最在意如何讓地方產業有更多機會、鄉親辛苦付出能夠獲得應有的回報。
大陸主辦的海峽論壇將於6月13日於廈門登場，陸委會4日宣布禁止中央機關與地方政府人員參加。台東縣長饒慶鈴因此改以影片發聲，她提及很遺憾這次陸委會沒有通過她的出訪申請，不能參加海峽論壇；距離年底釋迦產季還有一段時間，此時簽約能讓台東提早規畫、提早布局，對台東農民是莫大的鼓勵。
消息傳出後，有官員私下放話要給予懲處。饒慶鈴表示，她的影片只有短短幾分鐘，內容就是感謝、祝福，以及對農民朋友的支持，「身為地方首長，我最在意的還是如何讓地方產業有更多機會，讓鄉親辛苦的付出能夠獲得應有的回報」。
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