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藍委提案復活雙薪肥貓 政院官員反對：恐阻基層晉升

中央社／ 台北15日電

媒體報導，國民黨立委提案刪除退休軍公教的雙薪肥貓禁止條款。行政院官員今天說，若允許領政府雙薪，恐怕再次引發社會對世代正義的不滿，且貿然刪除規定可能阻礙基層軍公教晉升管道，因此未取得社會共識前，不宜隨便修改。

為杜絕軍公教退休後再任公職、且出現同時領政府薪水與退休金（俸）的「雙薪肥貓」狀況，現行規定，退休軍公教再任職務，包括公職、行政法人，以及政府捐助或轉投資達一定比例的法人、事業等，薪資超過基本工資或法定數額者，依法停領月退休金（俸）。

媒體報導，國民黨立委葉元之等人近日提出公立學校教職員退休資遣撫卹條例刪除第77條條文草案、公務人員退休資遣撫卹法刪除第77條條文草案、陸海空軍軍官士官服役條例刪除第34條條文草案等共3項修法，要刪除目前退休軍公教的雙薪肥貓禁止條款。

政院官員今天表示，當初規定「再任公職就停發月退休金」，就是為避免「領雙薪」，防止退休人員同時領取「政府發給的退休金」與「政府發給的薪水」，造成雙重占用國家資源的現象。

政院官員指出，因為薪水和退休金都是政府的預算，當退休人員已有穩定的再任公職薪資收入時，政府就應先暫停發放公職退休金，等離任後再恢復，以免造成雙重占用國家資源。

政院官員說，透過這項規定，也鼓勵退休人員讓出公職職缺，讓年輕世代有更多就業與發展機會。

政院官員指出，現階段「不贊成修改或刪除」這項規定主要有兩個理由，首先是為避免社會爭議，如果取消停發規定、也就是允許領政府雙薪，恐怕會再次引發社會大眾對於世代正義的不滿與輿論爭議。

政院官員表示，第二是為保障基層陞遷，貿然刪除規定可能會阻礙基層軍公教的晉升管道，影響政府內部人才流動與新陳代謝。因此在沒有取得社會共識前，不宜隨便修改。

軍公教 退休金 薪資

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