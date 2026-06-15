快訊

國內體壇震撼彈！上任僅3個月 國訓中心董事長林鴻道驚傳請辭

米格魯「個性太溫和」被飼主關戶外冷落1年 志工淚崩：牠沒忘記怎麼愛人

美伊真正難關才開始！美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

聽新聞
0:00 / 0:00

結束10天訪歐行程 盧秀燕：成果順利圓滿、想見的都見到了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕10天的歐洲訪問行程落幕，今天下午返抵國門。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕10天的歐洲訪問行程落幕，今天下午返抵國門。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕10天的歐洲訪問行程落幕，今天下午返抵國門。盧秀燕表示，此次出訪受到各國友人熱情接待，也就各領域合作議題進行深入交流，「最重要的是要能夠走得出去，而且要見到想見的人」，整體訪問成果「順利圓滿」。

盧秀燕指出，台灣在國際環境中面臨諸多挑戰，她始終把握每一次出訪機會，希望為台灣、台中拓展國際交流空間、尋求更多合作契機。

盧秀燕表示，歐洲各界對台中市政府代表團到訪表達高度歡迎，除獲得熱情接待外，也就多項議題進行深入交換意見，進一步增進彼此了解與友誼。她強調，此次出訪過程相當順利，也達成預期交流目標，整體行程圓滿成功。

盧秀燕今年3月才出訪美國、6月又出訪歐洲，外界解讀是2028參選總統的起手式。盧表示，「台灣在國際上擁有越多朋友越好」，因此無論是歐洲、美國、日本、澳洲或新加坡等出訪行程，最重要的目的都是拓展國際交流、建立友好關係，讓台灣能夠走向世界、被世界看見。

盧秀燕 台中 台中市

延伸閱讀

影／結束歐洲訪問返台 盧秀燕：達成目標見到想見的人

首長出訪 拚市政也顧選情

觀察站／鄭盧韓蔣出訪拚聲量 牽動藍營競合

蔣萬安訪星今獲頒李光耀城市特別獎 秦慧珠曝柯文哲任內申請未入圍

相關新聞

影／結束歐洲訪問返台 盧秀燕：達成目標見到想見的人

台中市長盧秀燕本月6日起至15日率團出訪歐洲德國、捷克及奧地利3國，今天中午搭乘長榮航空班機返抵桃園國際機場。盧秀燕表示，這次出訪非常順利而成功，「最重要的是要能夠走得出去，而且要見到想見的人」。

饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 藍嗆：民進黨不喜歡就犯法？

海峽論壇日前在廈門登場，並舉行涉台10項措施「對接簽約會」，台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與。官員批評，政府已禁止饒慶鈴赴陸，她還用影音方式與陸方黨政部門合作，後續將交主管機關查處。國民黨大陸事務部主任張雅屏怒嗆，「請問錄影犯法？還是民進黨不喜歡就犯法？」

海峽論壇「發聲」恐遭我方查辦 饒慶鈴：讓產業要有更多機會

中國大陸「海峽論壇」13日在廈門登場，陸委會宣布禁止中央機關與地方政府人員參加，台東縣長饒慶鈴未能去對岸參與，不過改以預錄影片方式發聲。針對此舉可能會遭到政府懲處，饒表示，她最在意如何讓地方產業有更多機會、鄉親辛苦付出能夠獲得應有的回報。

結束10天訪歐行程 盧秀燕：成果順利圓滿、想見的都見到了

台中市長盧秀燕10天的歐洲訪問行程落幕，今天下午返抵國門。盧秀燕表示，此次出訪受到各國友人熱情接待，也就各領域合作議題進行深入交流，「最重要的是要能夠走得出去，而且要見到想見的人」，整體訪問成果「順利圓滿」。

饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 許宇甄質疑：觸犯哪一條法律？

海峽論壇日前在廈門舉行，台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與，傳出官員將交主管機關查處。國民黨團首席副書記長許宇甄批評，請問錄影到底觸犯哪一條法律？還是只要民進黨看不順眼，就可以先扣帽子，呼籲賴政府不要拿台東農民的生計當政治鬥爭的祭品。

有賴清德、陳其邁雙加持 賴瑞隆還需要民調壯膽？

高雄市長選舉又有最新民調出爐，毫無意外，民進黨市長參選人賴瑞隆勝國民黨參選人柯志恩，而且還大贏20%。距投票還有5個月，高雄市民調震盪搖擺已是家常便飯，民調在高雄市，究竟是科學數據，還是藍綠雙方參選人壯膽的工具？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。