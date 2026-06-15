結束10天訪歐行程 盧秀燕：成果順利圓滿、想見的都見到了

台中市長盧秀燕10天的歐洲訪問行程落幕，今天下午返抵國門。盧秀燕表示，此次出訪受到各國友人熱情接待，也就各領域合作議題進行深入交流，「最重要的是要能夠走得出去，而且要見到想見的人」，整體訪問成果「順利圓滿」。

盧秀燕指出，台灣在國際環境中面臨諸多挑戰，她始終把握每一次出訪機會，希望為台灣、台中拓展國際交流空間、尋求更多合作契機。

盧秀燕表示，歐洲各界對台中市政府代表團到訪表達高度歡迎，除獲得熱情接待外，也就多項議題進行深入交換意見，進一步增進彼此了解與友誼。她強調，此次出訪過程相當順利，也達成預期交流目標，整體行程圓滿成功。

盧秀燕今年3月才出訪美國、6月又出訪歐洲，外界解讀是2028參選總統的起手式。盧表示，「台灣在國際上擁有越多朋友越好」，因此無論是歐洲、美國、日本、澳洲或新加坡等出訪行程，最重要的目的都是拓展國際交流、建立友好關係，讓台灣能夠走向世界、被世界看見。