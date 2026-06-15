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饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 許宇甄質疑：觸犯哪一條法律？

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立法委員許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立法委員許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

海峽論壇日前在廈門舉行，台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與，傳出官員將交主管機關查處。國民黨團首席副書記長許宇甄批評，請問錄影到底觸犯哪一條法律？還是只要民進黨看不順眼，就可以先扣帽子，呼籲賴政府不要拿台東農民的生計當政治鬥爭的祭品。

許宇甄表示，饒慶鈴根本沒有踏入大陸一步，在台灣錄製影片推廣農業何罪之有？民進黨政府卻硬要扣上「影音合作」的帽子，這種欲加之罪、何患無辭的霸道作風，徹底撕下了政府口口聲聲要「照顧農民」的偽裝。

許宇甄說，台東農民好不容易看到農產品對接簽約的契機，中央政府不僅無法幫忙拓展市場，反而粗暴地以技術性手段「沒收」地方政府為農民謀福利的努力，形同砍斷基層百姓的生路，完全不給基層活口。

許宇甄怒批，民進黨口口聲聲捍衛民主自由，實際上卻連地方首長替農民說話都要管、連一段影片都容不下。法律不是民進黨的橡皮筋，更不能隨著黨派任意伸縮。

許宇甄認為，政府若認為饒慶鈴違法，就把法條、事證及處罰依據攤在陽光下；若拿不出來，就應立即停止恫嚇，不要把兩岸管制變成綠色威權，更不要拿台東農民的生計當政治鬥爭的祭品。

饒慶鈴 許宇甄 廈門 海峽論壇

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