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影／結束歐洲訪問返台 盧秀燕：達成目標見到想見的人
台中市長盧秀燕本月6日起至15日率團出訪歐洲德國、捷克及奧地利3國，今天中午搭乘長榮航空班機返抵桃園國際機場。盧秀燕表示，這次出訪非常順利而成功，「最重要的是要能夠走得出去，而且要見到想見的人」。
盧秀燕受訪時指出，台灣國際處境非常困難，因此她希望藉著每次出訪，為國家、為台灣找出路。歐洲各國對於台中市府的到訪非常高興，覺得訪問團很有誠意，除了熱情接待，雙方也有很深入的交流，大致來講這次的出訪是非常順利而成功。
有媒體詢問，今年3月才出訪美國、6月又出訪歐洲，外界解讀是2028參選總統的起手式。盧秀燕特別強調「我們在國際上的友人越多越好」，因此希望每一次的出訪，包括這次的歐洲，或是今年3月的美國，甚至是之前的日本或新加坡，都是希望在國際上能結交更多的朋友。
盧秀燕說，「最重要的是要能夠走得出去，而且要見到想見的人」，基本上訪問團這次所設定想要拜訪的都有達成目標，基本上是順利的。
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