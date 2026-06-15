饒慶鈴錄影參與海峽論壇爭議延燒 張麗善：替農民發聲「應該沒有錯」

海峽論壇日前在廈門舉行，並舉辦涉台10項措施「對接簽約會」，陸委會今年擴大禁令，禁止中央與地方政府人員出席，台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與，引發討論。雲林縣長張麗善今表示，縣市首長站在第一線，替農民發聲「應該沒有錯」，並呼籲中央積極協助開拓更多外銷市場，並指大陸市場真的很大，「我們希望開拓更多市場，每一個市場都不希望放過」。

張麗善表示，近年極端氣候頻繁，農民看天吃飯已相當辛苦，不僅要面對氣候變遷帶來的天然災害，國際經濟局勢變化也讓農民承受更多風險，甚至還要面對關稅衝擊。她希望中央政府能體恤第一線農民處境，若能協助打開更多市場，讓台灣農產品順利外銷，就是對農民最實際的支持。

她說，任何一位縣市首長都了解農民的辛苦，「我們只是善盡替農民發聲的責任，應該是沒有錯。」近年她也積極協助雲林農產品拓展日本、韓國、新加坡及馬來西亞等市場，但中國大陸人口眾多、市場規模龐大，「我們希望把風險分散，開拓更多市場，每一個市場都不希望放過。」

另外，針對雲林縣土庫商工日前公告教育部函文的「青年服勤動員準備分類計畫」，引發外界質疑是否將未成年學生納入動員，甚至出現「娃娃兵」、「教召教不完，連未成年都要納入動員」等批評聲浪。

張麗善表示，近年國際間發生許多戰爭，令人怵目驚心，相信沒有任何一位家長希望自己的孩子走上戰場。她強調，自己非常明確地主張和平，唯有和平，才能讓人民生活在安心、安全的環境中。

她說，不只是兩岸和平，世界和平也是大家共同追求的目標與方向。至於該計畫，她認為中央若有相關政策或規畫，應向社會清楚說明。「只要中央說清楚、講明白，我們仍然希望世界和平，希望人民能安居樂業，生活在安心、安全、安定的環境裡。」只要政府能清楚說明政策方向，讓民眾吃下一顆定心丸，自然就能降低社會疑慮。