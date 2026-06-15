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蔣萬安赴星出席世界城市高峰會開幕 新加坡總理黃循財握手問候
北市長蔣萬安昨晚啟程出訪新加坡，此行亮點為今天上午出席2026世界城市高峰會開幕式。蔣今上午也與出席開幕的新加坡總理黃循財握手問候，新加坡西南區市長劉燕玲也特別致贈蔣萬安歡迎禮，禮物以新加坡市中心「Downtown」城市風貌為主題，呈現新加坡融合藝術、自然、濱海景觀與城市地標的特色。
蔣萬安今天上午出席2026世界城市高峰會開幕式，與其他獲獎城市代表一同入座主桌，並與來自各國城市領袖及國際組織代表共同參與盛會。
今日上午開幕式由新加坡總理黃循財進行主題演講，及新加坡國家發展部部長徐芳達（Chew Hong Tat）致歡迎詞，開幕典禮主題為「從願景到加速：在城市脈絡中落實國家政策」（From Aspiration to Acceleration: Implementing National Policies in Urban Contexts）。聯合國副秘書長兼人居署（UN-Habitat）執行長Anaclaudia Rossbach也出席本次世界城市高峰會，並將於下午場次發表主題演講。
此外，蔣萬安市長也前往台北展間，與李光耀世界城市獎提名委員會主席蔡君炫博士，以及李光耀世界城市獎執行秘書、都市重建局建築與都市設計署署長葉麗美女士交流。
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