張凌赫登海峽論壇網喊願被統一 王世堅指「完全沒用」：台灣人很有智慧

大陸籍男星張凌赫現身福建廈門「海峽論壇」，邀台灣人多到中國大陸走走，有網友稱「太帥了，寧願被統一」。對此，民進黨立委王世堅今天強調，相信張凌赫是很有影響力，中共當然會用張凌赫來作統戰工具，但不管中共採行何種統戰手段，假網友的話都是可以製造的，但這些完全沒用，因為台灣人很有智慧。

王世堅說，他不曉得張凌赫，但相信張凌赫是很有影響力，中共當然會用張凌赫來作統戰工具，但不管中共是用什麼統戰方式，現在必須立刻著手的是要怎麼面對。他認為，台灣人很有智慧，這十幾年來，網路上有包括小紅書、抖音等各種統戰工具，加上海峽論壇這樣的統戰伎倆，還用歌星、明星，甚至用一些假網友說寧願被統一等等，這些話都是可以製造的，但這些完全沒用，因為台灣人很有智慧。

王世堅表示，台灣人不願意被統一的民眾從過去95%增加到99%，不願意被統一包括主張維持現狀的民眾，比過去大幅度增加，來到歷史新頂點。他說，過去沒有那麼多網路的統戰工具，現在多那麼多，也有很多民眾在看，但結論是一點都沒用。

王世堅指出，重點在於我方該如何應對，建議面對中共統戰無動於衷、裝作沒那回事；如果硬是要把它當成一回事，反倒會影響國內的民心軍情。不過王世堅也說，我方與中共之間還是可以適度交流，但前提不是黨對黨、地方對中央，或是中共用刀抵在我方脖子上、或槍抵在胸口上，如同現在共機共艦天天擾台。