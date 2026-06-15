國安局設中國民眾聯繫窗口　綠：樂見多元管道蒐集情資

國安局日前公布建置「中國民眾聯繫窗口」，鼓勵中國境內或海外民眾，積極提供情資，外界質疑內宣效果甚於實際情報收穫。民進黨立法院黨團今天表示，平常心看待。若因為可能會有假情資就放棄以多元管道蒐集情資，是本末倒置。

國安局日前公布建置「中國民眾聯繫窗口」，公開鼓勵中國境內或海外民眾，積極提供相關情資。媒體報導，前情報局官員質疑，此舉可能蒐集到假情資，是內宣效果更甚於實際情報收穫的做法。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在輿情回應記者會表示，對中國任何蠢蠢欲動的資訊，若能提早取得都是好事，希望平常心看待。

黨團書記長范雲說，從多元管道收集中共情資，絕對是樂見的。有人擔心會有假情資，這就是國安局要做專業判斷。若只是因為可能會有假情資，就希望國安局不要用多元管道蒐集情資，是本末倒置。

此外，媒體報導，今年以來，美軍已派員進駐軍情局，顯示台美軍事情報交流更加密切。莊瑞雄說，民進黨團沒有評論，但樂於見到。民主國家之間的情報交流很正常，目的是維繫區域和平跟穩定，相信不是現在才開始，全世界各國之間，尤其是相同陣營、民主陣營的情報交流跟合作，司空見慣。

此外，國民黨主席鄭麗文訪美，部分行程與預期有落差，有外媒以「有魅力但天真」評論她。莊瑞雄說，鄭麗文此次訪美的言論，不符合美國策略圈的主流看法，最大在野黨主席被外媒批評為天真，實在有點不捨。