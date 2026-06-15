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61.6%盼兩岸政治談判 31.5%促儘快進行

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
桃園市國家發展基金會15日發布10年的兩岸民調結果，雖然61.6%民眾盼兩岸政治談判，但比例比過去下降不少。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
桃園市國家發展基金會15日發布10年的兩岸民調結果，雖然61.6%民眾盼兩岸政治談判，但比例比過去下降不少。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「今年有61.6%民眾希望兩岸進行政治談判！」桃園市國家發展基金會15日公布10年的兩岸民調結果，希望兩岸進行政治談判的比例從2018年的77.7%逐年下降，盼盡快進行的比例也從58.9%下降到31.5%。希望台灣建國、與中國建交者高達27%，盼統一者僅3.2%。

由前台大國發所教授陳明通與中信金融管理學院講座教授周繼祥主導的「桃園市國家發展基金會」與台大社科院中國大陸研究中心從2015年至今都有進行兩岸議題的民調，15日公布10年來的調查結果與趨勢。

對政治談判觀望增加

民調顯示，從2015年至今，台灣民眾被問到是否贊成兩岸政治談判，平均贊成者71.7%，不贊成者18.4%；就長期趨勢來看，贊成的比例2018年最高，達77.7%，但後來就持續下降，尤以今年的調查為歷年來最低，僅61.6%，顯示台灣民眾雖過半數贊成兩岸政治談判，但愈來愈多人表示遲疑。

被問到政治談判是否應儘早進行，結果顯示45.8%認為應儘快進行，34.5%則認為能慢就慢，認為儘快進行的高峰在2018年達58.9%，隨後逐年下降，今年已降至31.5%，同時認為能慢就慢的也降至29.4%，反而是不一定/看情形的比例攀至新高18.4%，顯示了觀望的不確定性。

信任綠兩岸談判？

兩岸如果要進行政治談判，哪個政黨比較獲得民眾的信任？結果顯示民進黨最高，達32.0%，其次是國民黨24.8%。但民進黨也非一路領先，在2017到2019三次的民調中，國民黨是勝過民進黨的，之後才一路下滑，特別是2020年曾輸給民進黨高達25.5%，連民進黨的一半都不到，但今年的調查顯示，差距縮小到3.5%。

至於談判結果希望會是什麼？民調顯示，希望維持現狀（含：先維持現狀以後兩岸統一、先維持現狀以後台灣獨立、先維持現狀以後決定統獨、永遠維持現狀）的選項最高、佔44.3%。希望統一者僅3.2%，統合者（問卷的舉例是：歐盟、大英國協、大一中框架等等）亦僅有4.1%。

談判結果要公投？

相反地，希望北京承認台灣是一個國家，兩國建交者高達27.0%，承認台灣是一個國家，兩岸和平互不侵犯，但不建交者亦有15.9%，都遠遠高於統一或統合者，顯示統一或統合並非台灣人民首選；談判的結果是否需要公投？平均有68.6%的民眾認為有必要經過公投，僅有25.3%的民眾認為不需要，但今年的差距縮小到48.5%對39.9%。

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兩岸 陳明通 民調

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