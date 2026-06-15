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兩岸現狀空間難維持 我應積極爭取談判

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對兩岸民調結果，學者呼籲政府不該被動等待，也要在兩岸談判議題上創造話語權。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
針對兩岸民調結果，學者呼籲政府不該被動等待，也要在兩岸談判議題上創造話語權。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「中國已無法接受我方『維持現狀』選項，我方也應勇於提出條件、爭取談判主導權！」針對民調顯示61.6%民眾盼兩岸政治談判，44%希望維持現狀，學者周繼祥分析指出，中國的統一模式不是「和」就是「戰」，我國政府也應積極回應，不得被動等待。

「桃園市國家發展基金會」15日公布兩岸民調，今年有61.6%民眾希望兩岸政治談判，31.5%雖希望儘快進行，但也有18.4%表達觀望態度。今年有30.4%民眾信任民進黨與中國談判，但國民黨也有26.9%；今年有49.2%民眾希望維持現狀，承認台灣是國家、兩岸建交的比例有16.6%。

強硬派較能守住底線

對此，台大社科院陸研中心主任蔡季廷表示，民調顯示台灣民眾對於政治談判的期待與中國不同，民眾希望「台灣的主體性」被某種程度上的承認，無論是「維持現狀」、「被承認為國家」，但中國希望的是「統一」與「一中原則」。國民黨雖可與對岸交流，但以美國前總統尼克森訪中為例，民眾會認為強硬派比較能守住底線。

「觀望的人開始變多，可能與美國總統川普的表態有關！」蔡季廷指出，川普近來的對台發言，對民調應有影響，但他也強調，但這不見得代表民眾信任中國的程度增加，民眾還是比較現實、理性計算的看法。

談判仍需政府授權

中信金融管理學院講座教授周繼祥分析，他到中國研討會發表論文，表達台灣民眾希望兩岸維持現狀的看法，但現場主持人就說「這與中國現行對台政策不合」、「我們這邊一定要往統一邁進」，但他也跟中國學者說，如果台灣民眾無法接受，講統一講半天也沒有用。

「中國對台政策都沒有變，讓我感到很擔心！」周繼祥表示，兩岸關係形勢很嚴峻，雙方關係很分歧，不過國民黨主席鄭麗文沒有跟中國國家主席習近平談到統一，代表兩岸還有對話與談判空間，對話是培養互信、交朋友，談判還是要有官方授權（例如海基會），在野黨很難越俎代庖。

和解才有談判底氣

但周繼祥提醒，中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東近日強調對台工作要避免「統一急躁」與「消極等待」，應因勢利導、積極作為，力爭形成「不統而統」大勢，其對統一的選項不是「和」就是「戰」，中國已經掌握兩岸議題的主動與主導權，我方也不該被牽著鼻子走，要醞釀談判的堅持與底線，不該讓對岸兵臨城下、設定統一的框架。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳總結說，兩岸談判需要有民意的高度共識，讓政府取得談判合法性，談判結果回到台灣才能接受檢驗。

他強調，兩岸政治對話是重大議題，當初西德推進東進政策就是採取大聯合政府，權力共同分享，責任一起承擔，因此朝野和解是台灣各黨不可迴避的面向。

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兩岸 民調 國民黨

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