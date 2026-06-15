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【重磅快評】戰爭陰影籠罩校園 發了成長津貼又如何？

聯合報／ 主筆室
總統賴清德在就職兩周年「0到18歲每人每月5000元成長津貼」的政策，日前出席他出席與青年論壇時，致詞中再度大談成長津貼政策。記者林俊良／攝影
總統賴清德在就職兩周年「0到18歲每人每月5000元成長津貼」的政策，日前出席他出席與青年論壇時，致詞中再度大談成長津貼政策。記者林俊良／攝影

教育部近期頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，詳載學校配合國軍一二級戒備如何編組動員學生，有學校公告後引發議論，校方急撤公告；吊詭的是，賴政府為緩解少子化危機豪擲千億強推成長津貼，賴總統拍板以行政命令推動，綠營盛讚為靈活運用行政權，但卻未看到少子化危機正是來自下一代終將面對戰爭的焦慮，賴有對症下藥嗎？

雲林縣土庫商工日前在校方網站公告「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，未料引發熱議。有人留言「娃娃兵」、「老人無限教召，未成年納入動員」，更有網友質疑教育部曾因爭議停止學生動員造冊，如今又出現相關計畫，直言「政府再度把未成年學生納入動員」；校方表示是依教育部來函宣導，主要是配合全民國防安全教育，宣導防災避難等知識，並非要求學生接受動員或徵集。但為避免誤會，校方仍撤下公告。

其實教育部函文發送對象包括各國立、私立高級中等學校，只是土庫工商配合度較高馬上公告，也為教育部先擋了一波子彈。外界的質疑其來有自，因為2023年教育部就曾推動「青年服勤同意書」，引發爭議後喊停，主因是這份同意書引發恐慌，擔憂是否要送學生上戰場，教育部長隨後致歉並宣布停用「青年服勤同意書」、停止建置學生名冊。

如果上次的服勤同意引發恐慌，這次教育部函文引發議論也在理解之中，否則土庫商工也沒必要撤下公告。教育部事後澄清，現行計畫沒有要求學生填具或簽署同意書，也沒有建立學生名冊，相關計畫核心在於校園安全與應變教育，絕對與軍事動員或讓學生上戰場無關。

問題是，如果「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」真與軍事動員或讓學生上戰場無關，教育部就應理直氣壯要求各校配合宣導，以落實計畫目標，但土庫工商自行撤下公告，甚至有部分學校根本未公告，教育部的態度形同放牛吃草，難道這個計畫可有可無？還是不宜公開檢視、討論？ 

「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」引發風波，新計畫除了沒有「造冊、簽同意書」，計畫內「青年服勤」、「人力動員」、「全民防衛動員」、「城鎮韌性演習」等字眼，無一不是偷渡動員、作戰的概念，遑論還列出「國軍二級加強戒備」與「國軍一級加強戒備」，提及戰時後勤編組，怎能期待不會觸動家長們的焦慮？民進黨又是用什麼心態來疼惜下一代？  

民進黨很會打選戰，2026選舉將至，賴清德豪擲千億推出5000元成長津貼，為避開度陷入立法泥淖，拍板將成長津貼從專法化改以行政命令推動，不僅被視為助攻年底選戰的利多，更被解讀為賴布局2028連任的起手式。

但少子化危機並非只靠發津貼可以解決，賴清德即使繞過國會，但根本的問題在於年輕人看不到未來。賴清德當選不久提出「和平四大支柱」闡述保衛台海和平的計畫，除了強化國防力量、建構經濟安全、強化民主夥伴關係，還要建立穩定而有原則的兩岸關係領導力。

可惜的是，賴清德嘴巴說樂意與中國大陸交流合作，促進兩岸和平共榮，但是交流平台卻一一裂解、式微，連台東縣長赴陸參加「海峽論壇」都要駁回，改以預錄影片致詞，陸委會還警告有違法疑慮。如果連賣農產品都不行，難道不是無止境的製造煙硝味？

賴清德藉強勢收攏行政權以確保成長津貼政策明年初上路，宣稱是「原汁原味」兌現政治承諾；但當戰爭陰影籠罩校園，賴清德即使成功地拿了人民納稅錢發放成長津貼又如何？賴清德打贏了2026，2028再下一城，年輕人與戰爭的距離卻越來越近，民進黨及賴清德的勝利又如何？

少子化 教育部 青年

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