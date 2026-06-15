聽新聞
0:00 / 0:00
影／新黨馬英九家前陳抗 錯把這「金」當那「金」
針對馬英九基金會風波，新黨台北市議員參選人游智彬今天上午和新黨新北市前市議員金介壽、台北市前市議員李慶元等約10人，在馬英九住家附近的興隆公園發起連署行動，要馬再拒絕金溥聰一次。
游智彬表示馬英九與金溥聰已經對中華民國的發展已經造成傷害，呼籲馬英九「鳴金收兵」。游智彬回顧2000年陳水扁當選總統，泛藍支持者包圍前總統李登輝官邸時，馬英九被群眾丟雞蛋，「就是拒絕聽取『金溥聰』的建議，才有後來的馬總統」，一旁的金介壽卻說是「沒有聽『金介壽』的建議，聽了『金溥聰』的建議」。矛盾的發言一度令人摸不著頭緒。
由於陳抗沒有申請，警方到場戒護並舉牌，眾人隨後欲前往馬英九住家按電鈴，希望正式對馬提出諍言，但被現場部署警力阻擋後離去。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。