影／新黨馬英九家前陳抗 錯把這「金」當那「金」

針對馬英九基金會風波，新黨台北市議員參選人游智彬今天上午和新黨新北市前市議員金介壽、台北市前市議員李慶元等約10人，在馬英九住家附近的興隆公園發起連署行動，要馬再拒絕金溥聰一次。

游智彬表示馬英九與金溥聰已經對中華民國的發展已經造成傷害，呼籲馬英九「鳴金收兵」。游智彬回顧2000年陳水扁當選總統，泛藍支持者包圍前總統李登輝官邸時，馬英九被群眾丟雞蛋，「就是拒絕聽取『金溥聰』的建議，才有後來的馬總統」，一旁的金介壽卻說是「沒有聽『金介壽』的建議，聽了『金溥聰』的建議」。矛盾的發言一度令人摸不著頭緒。

由於陳抗沒有申請，警方到場戒護並舉牌，眾人隨後欲前往馬英九住家按電鈴，希望正式對馬提出諍言，但被現場部署警力阻擋後離去。