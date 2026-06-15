監委：未修憲前應維持體制 請民眾深思監察權安排

是否廢除監察院引發討論。監委范巽綠今天說，如果沒有監察權要由誰來監督政府，請民眾深思怎麼安排監察權。監委紀惠容認為，還沒修憲前應維持正常體制，若廢人不廢院很糟糕，人權會不應隨監察院被廢止，且她很高興要退任，「終於不用再被侮辱」。

監察院第6屆監察委員任期於今年7月31日屆滿。總統府6月11日公布29名監察委員提名名單，並將總統咨文送至立法院，咨請立法院行使同意權。台北市長蔣萬安表態希望藍白考慮否決，以及修憲廢除監察院；民眾黨也主張廢除監察院。

紀惠容、范巽綠今天就法務部調查局近年接連爆出風紀與性犯罪案件舉行記者會，說明糾正與調查結果。在提問環節，媒體詢問對於蔣萬安呼籲否決監委被提名人的看法。

范巽綠表示，很多政治語言是為了炒作而已，這些話已經重複看過很多次，依照憲政，監察院還存在，她們就會每天認真做好該做的事。將來如果沒有監察權，像調查局這種案子誰來管、誰來監督政府機關，請民眾深思監察權將來怎麼安排，要有修憲過程並好好討論。

身兼國家人權委員會副主委的紀惠容說，若廢人不廢院很糟糕，尤其很多民間團體、國際組織都希望台灣有人權會，在倡議10幾年終於設立後，是否要跟著監察院被廢，國外對台灣人權進步指標可能會提出很大質疑，甚至台灣是亞洲人權燈塔的名號可能都會被大打折扣，或覺得台灣人權可能停滯，這是她最擔心的，人權會不應隨監察院被廢止。

媒體追問是否支持廢除監察院。紀惠容說，在還沒修憲前應維持正常體制，不然監察權如何行使；若廢人不廢院，監察院人員都還在院內，沒有監委又要怎麼運作，「是不是寧可讓他們領薪水」，應好好討論，在還沒修憲前，都應照憲政機關走。

國民黨立委羅智強提出將監察權併入立法院。紀惠容表示，在沒修憲的情況下，不知道現在怎麼將監察權移到立法院，這都應經過修憲程序。現在不想讓監察院運作，會產生很多問題，像調查局這樣嚴重的案件由誰處理，難道立法院馬上跳下來處理，太奇怪、不可能。

紀惠容說，通常在國際社會，如果由國會系統處理調查權，都有上下議院、也就是有兩個系統才有可能，現在台灣只有一個系統，這都需經過很多討論。

紀惠容也說，這段期間她們被污名化得很厲害，「對我們認真的委員，我覺得真的是不堪，其實我很高興要退任，終於不用再被侮辱」。