快訊

好市多賣Vlog神機全台缺貨！網見甜甜價：真的便宜要搶了

雨下不停！高雄市宣布桃源區今天下午停止上班上課

愛爾麗醫美診所偷拍風波 台南東區青年店「沒證據」首件獲不起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

監委：未修憲前應維持體制 請民眾深思監察權安排

中央社／ 台北15日電
監察委員范巽綠。中央社
監察委員范巽綠。中央社

是否廢除監察院引發討論。監委范巽綠今天說，如果沒有監察權要由誰來監督政府，請民眾深思怎麼安排監察權。監委紀惠容認為，還沒修憲前應維持正常體制，若廢人不廢院很糟糕，人權會不應隨監察院被廢止，且她很高興要退任，「終於不用再被侮辱」。

監察院第6屆監察委員任期於今年7月31日屆滿。總統府6月11日公布29名監察委員提名名單，並將總統咨文送至立法院，咨請立法院行使同意權。台北市長蔣萬安表態希望藍白考慮否決，以及修憲廢除監察院；民眾黨也主張廢除監察院。

紀惠容、范巽綠今天就法務部調查局近年接連爆出風紀與性犯罪案件舉行記者會，說明糾正與調查結果。在提問環節，媒體詢問對於蔣萬安呼籲否決監委被提名人的看法。

范巽綠表示，很多政治語言是為了炒作而已，這些話已經重複看過很多次，依照憲政，監察院還存在，她們就會每天認真做好該做的事。將來如果沒有監察權，像調查局這種案子誰來管、誰來監督政府機關，請民眾深思監察權將來怎麼安排，要有修憲過程並好好討論。

身兼國家人權委員會副主委的紀惠容說，若廢人不廢院很糟糕，尤其很多民間團體、國際組織都希望台灣有人權會，在倡議10幾年終於設立後，是否要跟著監察院被廢，國外對台灣人權進步指標可能會提出很大質疑，甚至台灣是亞洲人權燈塔的名號可能都會被大打折扣，或覺得台灣人權可能停滯，這是她最擔心的，人權會不應隨監察院被廢止。

媒體追問是否支持廢除監察院。紀惠容說，在還沒修憲前應維持正常體制，不然監察權如何行使；若廢人不廢院，監察院人員都還在院內，沒有監委又要怎麼運作，「是不是寧可讓他們領薪水」，應好好討論，在還沒修憲前，都應照憲政機關走。

國民黨立委羅智強提出將監察權併入立法院。紀惠容表示，在沒修憲的情況下，不知道現在怎麼將監察權移到立法院，這都應經過修憲程序。現在不想讓監察院運作，會產生很多問題，像調查局這樣嚴重的案件由誰處理，難道立法院馬上跳下來處理，太奇怪、不可能。

紀惠容說，通常在國際社會，如果由國會系統處理調查權，都有上下議院、也就是有兩個系統才有可能，現在台灣只有一個系統，這都需經過很多討論。

紀惠容也說，這段期間她們被污名化得很厲害，「對我們認真的委員，我覺得真的是不堪，其實我很高興要退任，終於不用再被侮辱」。

修憲 范巽綠 監察院

延伸閱讀

影／糾正調查局對涉性騷處罰過輕 監委：已重創政府形象

回歸國父理念 選出有風骨監委

廖達琪／監察院的前世今生

調查局頻爆性平案卻沒加害人被汰除 監院糾正要求法務部徹底改進

相關新聞

影／結束歐洲訪問返台 盧秀燕：達成目標見到想見的人

台中市長盧秀燕本月6日起至15日率團出訪歐洲德國、捷克及奧地利3國，今天中午搭乘長榮航空班機返抵桃園國際機場。盧秀燕表示，這次出訪非常順利而成功，「最重要的是要能夠走得出去，而且要見到想見的人」。

饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 藍嗆：民進黨不喜歡就犯法？

海峽論壇日前在廈門登場，並舉行涉台10項措施「對接簽約會」，台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與。官員批評，政府已禁止饒慶鈴赴陸，她還用影音方式與陸方黨政部門合作，後續將交主管機關查處。國民黨大陸事務部主任張雅屏怒嗆，「請問錄影犯法？還是民進黨不喜歡就犯法？」

有賴清德、陳其邁雙加持 賴瑞隆還需要民調壯膽？

高雄市長選舉又有最新民調出爐，毫無意外，民進黨市長參選人賴瑞隆勝國民黨參選人柯志恩，而且還大贏20%。距投票還有5個月，高雄市民調震盪搖擺已是家常便飯，民調在高雄市，究竟是科學數據，還是藍綠雙方參選人壯膽的工具？

饒慶鈴錄影參與海峽論壇爭議延燒 張麗善：替農民發聲「應該沒有錯」

海峽論壇日前在廈門舉行，並舉辦涉台10項措施「對接簽約會」，陸委會今年擴大禁令，禁止中央與地方政府人員出席，台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與，引發討論。雲林縣長張麗善今表示，縣市首長站在第一線，替農民發聲「應該沒有錯」，並呼籲中央積極協助開拓更多外銷市場，並指大陸市場真的很大，「我們希望開拓更多市場，每一個市場都不希望放過」。

蔣萬安赴星出席世界城市高峰會開幕 新加坡總理黃循財握手問候

北市長蔣萬安昨晚啟程出訪新加坡，此行亮點為今天上午出席2026世界城市高峰會開幕式。蔣今上午也與出席開幕的新加坡總理黃循財握手問候，新加坡西南區市長劉燕玲也特別致贈蔣萬安歡迎禮，禮物以新加坡市中心「Downtown」城市風貌為主題，呈現新加坡融合藝術、自然、濱海景觀與城市地標的特色。

張凌赫登海峽論壇網喊願被統一 王世堅：完全沒用 台灣人很有智慧

大陸籍男星張凌赫現身福建廈門「海峽論壇」，邀台灣人多到中國大陸走走，有網友稱「太帥了，寧願被統一」。對此，民進黨立委王世堅今天強調，相信張凌赫是很有影響力，中共當然會用張凌赫來作統戰工具，但不管中共採行何種統戰手段，假網友的話都是可以製造的，但這些完全沒用，因為台灣人很有智慧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。