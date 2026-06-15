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影／糾正調查局對涉性騷處罰過輕 監委：已重創政府形象

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
監委紀惠容（右）與范巽綠（左）上午舉行「法務部調查局強制猥褻、偷拍及權勢性騷連環爆，監管破口何在？」記者會，調查指出調查局疏於監督、制度闕漏，已重創政府形象，監察院糾正調查局，要求法務部督飭所屬徹底改進。記者蘇健忠／攝影
監委紀惠容（右）與范巽綠（左）上午舉行「法務部調查局強制猥褻、偷拍及權勢性騷連環爆，監管破口何在？」記者會，調查指出調查局疏於監督、制度闕漏，已重創政府形象，監察院糾正調查局，要求法務部督飭所屬徹底改進。記者蘇健忠／攝影

監委紀惠容、范巽綠上午舉行「法務部調查局強制猥褻、偷拍及權勢性騷連環爆，監管破口何在？」記者會，調查指出調查局疏於監督、制度闕漏，已重創政府形象，監察院糾正調查局，要求法務部督飭所屬徹底改進。

監委范巽綠質疑這些涉案人員，表示「國家需要他們嗎？需要到這麼嚴重的地步，你有這些行為，我們還覺得很需要你做我們的調查員？」這個5年之間調查局內部發生性騷擾竟然有這麼多，覺得蠻痛心的。監委紀惠容表示法務部調查局對於這些涉案人員的汰除，應該要重新檢視、妥為議處，因為她發現處罰太輕了，這些人仍然在位置上，對在裡面工作的人來講，也是一個壓力，因為他們可能並沒有改進。

針對台北市長蔣萬安主張廢除監察院，以及國民黨提出「廢院不廢權」、「廢人不廢院」、將監察權併入立法院等主張，監察委員范巽綠表示相關發言是「為了炒作」的政治語言；紀惠容則痛批「廢人不廢院」非常奇怪且糟糕，並感嘆監院遭嚴重汙名化，「很高興要退任了，終於不用再被侮辱了」。

監委紀惠容（右）與范巽綠（左）上午舉行「法務部調查局強制猥褻、偷拍及權勢性騷連環爆，監管破口何在？」記者會，針對台北市長蔣萬安主張廢除監察院，監委紀惠容痛批「廢人不廢院」非常奇怪且糟糕，並感嘆監院遭嚴重污名化，「很高興要退任了，終於不用再被侮辱了」。記者蘇健忠／攝影
監委紀惠容（右）與范巽綠（左）上午舉行「法務部調查局強制猥褻、偷拍及權勢性騷連環爆，監管破口何在？」記者會，針對台北市長蔣萬安主張廢除監察院，監委紀惠容痛批「廢人不廢院」非常奇怪且糟糕，並感嘆監院遭嚴重污名化，「很高興要退任了，終於不用再被侮辱了」。記者蘇健忠／攝影

調查局 范巽綠 法務部

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