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葉元之提退休公教可回任公職 莊瑞雄拿「雙薪肥貓」標語照片轟：開改革倒車
國民黨立委葉元之日前提出公立學校教職員退休資遣撫卹條例第77條修正草案，主張放寬退休公教人員再任公職限制，外界質疑讓退休人員重返公部門領取退休金與薪資成「雙薪肥貓」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄拿出國民黨曾在立法院高舉「杜絕雙薪肥貓」標語照片，批藍開改革倒車、討好特定族群。
莊瑞雄表示，國民黨過去執政時代也知道年金制度若不改革，最終恐面臨破產危機，當年也提出修法，如今卻又有人主張鬆綁限制，令人不解；葉元之提出的修法方向，與當年國民黨自己高喊的改革目標背道而馳，請國民黨三思，形同開改革倒車，討好特定族群不好。
莊瑞雄指出，現行制度之所以規定部分退休人員再任特定公職須停止領取退休俸，就是為了避免出現退休後領取高額月退俸，隨即又回到政府體系擔任高薪職務的情況。這類「一邊領退休金、一邊領薪水」的現象，長期以來都被社會認為不合理。
莊瑞雄強調，年金改革是基於財政改革、世代正義與公平性，如今在藍白立院多數下，試圖將合理制度改回舊制度，讓「雙薪肥貓」死灰復燃，國民黨應向社會大眾說明，為何過去主張改革、如今卻推動修法翻案，相信國人未必會買單。
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