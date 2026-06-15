快訊

匯款3天就刊登？學者揭高教「掠奪性期刊」論文交易

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

泰王送愛女最後一程！座車內老淚縱橫畫面引熱議 官方未證實

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨：藍白延宕總預算與人事案還修惡法開後門 恐使全民受害

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供

立法院延宕今年度總預算審議至今已超過290天，民進黨發言人吳崢今（15）日表示，國民黨民眾黨立委坐領全民納稅錢，卻整天正事不做，通過延會讓「史上最長會期」保護傘開好開滿，再以因人設事修惡法、延宕國家總預算、封殺杯葛人事案等手段，阻礙國家發展、衝擊經濟民生、破壞民主法治，藍白只顧自身利益，讓全民受害。

吳崢表示，今年度總預算自去年8月送立法院以來，至今已延宕超過290天仍尚未完成審議，其中，國民黨與民眾黨擔任召委惡意拖延，藍白召委權責下一共6個委員會、19個機關預算待審，又傳出藍委翁曉玲提案全數刪除文化部媒宣費4738萬、影視局六成預算，意圖在台灣文化外交屢獲佳績之時，讓台灣噤聲，打壓台灣國際能見度。

吳崢強調，藍白本會期再度故技重施通過延會，史上最長會期紀錄再加一，但藍白立委不審預算，正事不做卻強推爭議法案，一月初通過「顏寬恒條款」、上週硬闖「高虹安條款」，接著還有「周典論條款」、「柯文哲條款」。不僅如此，藍委葉元之還提出三項「雙薪肥貓復活」修法，藍白屢屢因人設事惡修法律，為特定人士開後門。

最後，吳崢指出，藍白還不斷拖延人事案，諸如大法官、NCC、檢察總長、考試院、中選會、公視董監事都曾遭在野阻擋、杯葛或封殺，最新的監察院人事案，藍白同樣揚言抵制。吳崢表示，藍白意圖以因人設事修惡法、延宕國家總預算、封殺杯葛人事案等粗暴手段，阻礙政府運作與國家正常發展，更將衝擊經濟與民生，讓全民受害。

藍白 民進黨 吳崢 立法院 國民黨 民眾黨 總預算

延伸閱讀

聯合報社論／賴清德三呼「不放棄」，總預算淪選舉攻防

高虹安條款？黃國昌批綠做賊喊抓賊 柯文哲譏是「林淑芬條款」

賴總統的「憲政狂妄症」

朝野有歧見…藍提學貸免息入法綠籲保留彈性 條文保留送黨團協商

相關新聞

饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 藍嗆：民進黨不喜歡就犯法？

海峽論壇日前在廈門登場，並舉行涉台10項措施「對接簽約會」，台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與。官員批評，政府已禁止饒慶鈴赴陸，她還用影音方式與陸方黨政部門合作，後續將交主管機關查處。國民黨大陸事務部主任張雅屏怒嗆，「請問錄影犯法？還是民進黨不喜歡就犯法？」

民進黨：藍白延宕總預算與人事案還修惡法開後門　恐使全民受害

立法院延宕今年度總預算審議至今已超過290天，民進黨發言人吳崢今（15）日表示，國民黨、民眾黨立委坐領全民納稅錢，卻整天正事不做，通過延會讓「史上最長會期」保護傘開好開滿，再以因人設事修惡法、延宕國家總預算、封殺杯葛人事案等手段，阻礙國家發展、衝擊經濟民生、破壞民主法治，藍白只顧自身利益，讓全民受害。

遭綠營轟提案讓雙薪肥貓復活 葉元之：可討論再就業的薪資上限

國民黨立委葉元之近日提出修法，讓退休公務員、軍人、教師再任政府機關、學校或團體時，無須停領月退休金，遭民進黨團轟「讓雙薪肥貓復活」。葉元之回應稱，修法時大家可以討論，退休軍公教再就業的薪資上限，訂在多少錢比較合理。

鄭麗文穿搭政治學 選英國品牌低調透露國民黨政商人脈

國民黨主席鄭麗文即將結束為期兩周的美國訪問，明（16）日清晨返台。從4月踏上中國大陸再接力訪問美國，在紐約、華府等城市穿梭，無論公開或閉門行程，都在政壇引發討論。作為女性政黨領袖，透過造型、品味傳遞政治訊息，形成獨具一格的穿搭政治學，鄭麗文除了口才便給，其特有的身高，讓她的出訪從下機到與中美官員會晤，每一套服裝都成為話題焦點。

外媒評鄭麗文訪美「天真」無法打動美國 莊瑞雄揭主因

國民黨主席鄭麗文訪美期間遭質疑接待層級偏低，新加坡媒體「海峽時報」報導指，華府認為鄭麗文加強與北京接觸作法抱持懷疑、看法過於天真。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄說，最主要是因為鄭麗文訪美行程、談話及主張，並不符合美國策略圈主流看法，遭批評天真不意外。

鄭麗文與華府智庫交流 拋將第一島鏈打造為和平繁榮之鏈

國民黨主席鄭麗文日前在華府與多個重量級智庫深度交流時強調，未來兩岸若要改變現狀，必須建立在尊重兩岸人民意願的基礎上，尤其是台灣2300萬人民的意願與選擇更必須得到充分尊重，這是國民黨的堅定立場與信念，和美國及國際社會普遍期待台海和平穩定的方向一致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。