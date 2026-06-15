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饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 藍嗆：民進黨不喜歡就犯法？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
大陸舉辦採購台灣特色農漁產品簽約儀式，因陸委會禁令未能出席海峽論壇的台東縣長饒慶鈴也特別透過影片表示，期待在今年鳳梨釋迦豐收時，分享來自台東土地甜美的滋味。記者陳宥菘／攝影
大陸舉辦採購台灣特色農漁產品簽約儀式，因陸委會禁令未能出席海峽論壇的台東縣長饒慶鈴也特別透過影片表示，期待在今年鳳梨釋迦豐收時，分享來自台東土地甜美的滋味。記者陳宥菘／攝影

海峽論壇日前在廈門登場，並舉行涉台10項措施「對接簽約會」，台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與。官員批評，政府已禁止饒慶鈴赴陸，她還用影音方式與陸方黨政部門合作，後續將交主管機關查處。國民黨大陸事務部主任張雅屏怒嗆，「請問錄影犯法？還是民進黨不喜歡就犯法？」

張雅屏指出，地方首長沒有偷渡、沒有密會、沒有簽政治協議，只是為台東農民爭取鳳梨釋迦訂單，用預錄影片表達支持，竟被放話「恐觸法」，這不是依法行政，而是枉法恐嚇。

張雅屏表示，今天若連一段錄影都要追查，明天是不是連地方政府和大陸城市通電話、視訊會議、農產對接都要扣上統戰帽子？「錄影現身」若在台灣預錄，重點根本不是「兩岸條例」所規範的「進入大陸地區」。政府若要主張觸法，請先講清楚，違反哪一條、構成要件是什麼、行政處分依據在哪裡？否則就是先扣統戰帽子，再放話查辦。

張雅屏說，更荒謬的是，陸委會主委邱垂正2009年也曾出席海峽論壇；2019年金門、澎湖、連江縣長及台北市副市長也曾參與相關活動。如今地方首長為農漁民訂單錄影致意，竟被說成「恐觸法」，這不是法治，是雙標政治。

他強調，真正該被檢驗的，不是饒慶鈴，而是民進黨政府，為什麼過去可以交流，今天不行？為什麼民進黨人可以了解大陸，藍營地方首長就是統戰？為什麼農民要訂單，中央卻只會給標籤？這不是國安，這是政治打壓；這不是法治，這是綠色恐嚇

海峽論壇 饒慶鈴 海峽 兩岸條例

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