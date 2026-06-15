饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 藍嗆：民進黨不喜歡就犯法？

海峽論壇日前在廈門登場，並舉行涉台10項措施「對接簽約會」，台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與。官員批評，政府已禁止饒慶鈴赴陸，她還用影音方式與陸方黨政部門合作，後續將交主管機關查處。國民黨大陸事務部主任張雅屏怒嗆，「請問錄影犯法？還是民進黨不喜歡就犯法？」

張雅屏指出，地方首長沒有偷渡、沒有密會、沒有簽政治協議，只是為台東農民爭取鳳梨釋迦訂單，用預錄影片表達支持，竟被放話「恐觸法」，這不是依法行政，而是枉法恐嚇。

張雅屏表示，今天若連一段錄影都要追查，明天是不是連地方政府和大陸城市通電話、視訊會議、農產對接都要扣上統戰帽子？「錄影現身」若在台灣預錄，重點根本不是「兩岸條例」所規範的「進入大陸地區」。政府若要主張觸法，請先講清楚，違反哪一條、構成要件是什麼、行政處分依據在哪裡？否則就是先扣統戰帽子，再放話查辦。

張雅屏說，更荒謬的是，陸委會主委邱垂正2009年也曾出席海峽論壇；2019年金門、澎湖、連江縣長及台北市副市長也曾參與相關活動。如今地方首長為農漁民訂單錄影致意，竟被說成「恐觸法」，這不是法治，是雙標政治。

他強調，真正該被檢驗的，不是饒慶鈴，而是民進黨政府，為什麼過去可以交流，今天不行？為什麼民進黨人可以了解大陸，藍營地方首長就是統戰？為什麼農民要訂單，中央卻只會給標籤？這不是國安，這是政治打壓；這不是法治，這是綠色恐嚇