遭綠營轟提案讓雙薪肥貓復活 葉元之：可討論再就業的薪資上限

國民黨立委葉元之近日提出修法，讓退休公務員、軍人、教師再任政府機關、學校或團體時，無須停領月退休金，遭民進黨團轟「讓雙薪肥貓復活」。葉元之回應稱，修法時大家可以討論，退休軍公教再就業的薪資上限，訂在多少錢比較合理。

現行「公務人員退休資遣撫卹法」規定，退休公務人員再任政府機關、學校或團體等職務時，且每月支領薪酬總額超過法定基本工資，即停止領受月退休金權利，葉元之提案刪除此規範。遭民進黨立法院黨團開記者會質疑要讓「雙薪肥貓」復活。

葉元之回應指出，提案主要目的是要解決教學現場缺少校安人員及鐘點老師的問題，如果民進黨立委都認為民進黨政府會據此養肥貓，之後修法時大家可以討論，退休軍公教再就業的薪資上限，訂在多少錢比較合理。