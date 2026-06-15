外媒評鄭麗文訪美「天真」無法打動美國 莊瑞雄揭主因

國民黨主席鄭麗文訪美期間遭質疑接待層級偏低，新加坡媒體「海峽時報」報導指，華府認為鄭麗文加強與北京接觸作法抱持懷疑、看法過於天真。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄說，最主要是因為鄭麗文訪美行程、談話及主張，並不符合美國策略圈主流看法，遭批評天真不意外。

新加坡外文媒體「The Straits Times」（海峽時報），以「魅力十足卻天真幼稚：國民黨領袖和平締造者姿態無法打動美國」為題刊登分析文章，指華府認為鄭麗文加強與北京接觸作法抱持懷疑、看法過於天真。

民進黨團今開輿情記者會，莊瑞雄指出，台灣最大在野黨的黨主席被評價天真，令他不捨，但最主要是因為鄭麗文訪美行程、談話及主張，並不符合美國整個策略圈主流的看法。美國官員最想聽到的是，身為在野黨的黨主席，鄭麗文如何維繫兩岸及台海和平，及如何加強台灣自身防衛能力。

莊瑞雄說，但鄭麗文站在中國立場的敘事，幾乎跟美國人想聽的完全是相反，甚至強調「相信中國」，這與美國希望聽到的內容完全背道而馳，遭到外界批評「天真」並不意外。

范雲則說，仍祝福鄭麗文此行能有所收穫，進一步了解台美合作的重要性以及區域安全情勢。如果鄭麗文返國後能把「功課做好」，支持先前遭藍白黨團刪減的台美合作相關經費及無人機預算，有助於消除美方對國民黨刪除軍購及國防支出的疑慮。

至於陸籍影星張凌赫在海峽論壇，呼籲台灣民眾到大陸看看，還與國民黨立委陳玉珍合照。莊瑞雄說，兩岸之間民眾交流，政府其實並沒有反對，只是政府也要提醒，中國對台灣一直談交流，但都設有前提，如果用實際的行動，少一點軍事威脅、灰色地帶的行動、對台灣主權的否定，交流才會比較開心。

范雲指出，中共的統戰最後就是把農漁業、旅遊業武器化，不高興的時候就任意地暫停，他們希望相關首長幫農民開拓市場，民進黨政府都表達歡迎，但是要提醒，海峽論壇它並不是一個單純賣水果、賣農產品的平台。