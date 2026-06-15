調查局頻爆性平案卻沒加害人被汰除 監院糾正要求法務部徹底改進

監察委員紀惠容等人今天表示，法務部調查局近年頻生強制猥褻、偷拍及權勢性騷擾案件，不僅發生多起所屬人員觸犯刑法、兒童及少年性剝削防制條例的案件，內部職場性騷擾問題同樣極為猖獗，對加害者的懲處最重卻僅是記1大過，且因沒有汰除機制，沒有人因此被汰除。監察院通過調查報告糾正調查局，同時要求法務部督飭所屬徹底改進。

監察委員紀惠容、范巽綠今天舉行記者會說明，法務部調查局肩負國家安全、犯罪防制及維護社會安定重責，近年卻接連爆出多起令人震驚的風紀與性犯罪案件，監察院近日通過兩人所提調查報告，糾正法務部調查局，同時籲請法務部盡速督同調查局檢討改進。

監委指出，調查局近年發生多起所屬人員觸犯刑法、兒童及少年性剝削防制條例案件，包括科長在捷運車廂強制猥褻女乘客、調查官與未成年人發生性行為並拍攝性影像、調查專員在廁所放置密錄器偷拍民眾如廁畫面，還有調查官在便利商店嘗試拍攝國中女生裙底，嚴重悖離防制犯罪的職責本分，重創政府整體形象。

監委再指，調查局內部職場性騷擾問題同樣極為猖獗，2020至2025年性騷擾申訴及非申訴案件共23件，性騷擾案件扣除不成立案件計有18件，當中屬於職場性騷擾就有15件，而且存在單一行為人同時、長期性騷擾多位受害者的情形，屬於「主管對下屬」的權勢性騷擾超過六成，「學長對學妹」的階級壓迫更是高達八成。

監委表示，由於高度不對等的權力結構，導致被害人懼怕職場壓迫、報復，因而產生寒蟬效應，延遲申訴或不提出申訴。根據案件數據資料，受害者第一次受害至申訴，有時候時隔1、2年才會提出，也有7年後才申訴的案件，超過公務人員考績法懲處時效，進而出現未能確實懲處的情形。

監委還說，對於所屬人員涉及嚴重言語、肢體侵犯，或者存有職務隸屬的權勢性騷擾案件，調查局近年多以申誡、記過處分；對於明確違反刑法的強制猥褻及拍攝女性、兒少私密性影像等妨害性隱私犯行，調查局最多僅予以1大過處分，並無汰除不適任人員的機制，顯有輕縱寬貸之虞。

監委指出，對於正式提出申訴的性騷擾案件，調查局交給該局性騷擾申訴處理會調查審議，然而面對礙於權勢未提出正式申訴的性騷擾案件，調查局僅交由該局督察處調查處理，缺乏性平專業與外部專家把關，也沒有實質防治或環境改善建議，並且由各駐區督察人員逐級陳報，衍生吃案、隱匿情事，已然形成制度性闕漏。

監委表示，調查局多起性騷擾案件是在餐敘酒後發生，更有長官帶頭邀集特意找女下屬飲宴而發生性騷擾等違紀情事，顯示該局從訓練後續職場的文化亟需通盤檢討，行政機關各級主管本應擔負確實監督屬員的責任，調查局應該就因酒犯紀與不當飲宴的涉案人員及主管，從嚴處理並落實再教育，方能確實整飭風紀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康