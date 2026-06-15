615警察節　總統：提升待遇強化勤務安全、政府當後盾

今天是警察節，總統賴清德表示，警察是人民的守護者，政府有責任做警察最堅強的後盾，除了今年3月調高刑事及勤務繁重加成外，未來也將持續提升科技執法、鑑識及通訊科技辦案量能，並規劃採購戰術防彈衣與戰術槍套組，強化第一線執勤安全。

賴總統透過臉書發文表示，今天是警察節，他要對全國所有警察說一聲「大家辛苦了，謝謝你們」。

總統說，警察的工作非常辛苦，無論是深夜巡邏、交通疏導、偵辦案件、維護大型活動安全，或是第一時間趕到緊急現場，每一次的依法執勤與專業判斷，都讓台灣社會多一分安心。

賴總統表示，近10年來，台灣的暴力刑案發生率持續下降，這是全體警察用汗水，甚至冒著生命危險換來的成果。台灣能有令人稱羨的良好治安，警察是最關鍵的守護者。

他說，為了因應新興科技發展及犯罪型態的快速演變，政府持續提供警察更多支持，包括加速提升科技執法量能、精進鑑識防爆效能、強化通訊科技辦案能力、汰舊換新警用車輛。在個人裝備方面，也將規劃採購「戰術防彈衣」與「戰術槍套組」，提升第一線員警執勤的安全。

賴總統表示，警察的工作強度與風險極高，因此今年3月調高刑事加成與勤務繁重加成。除了調高直轄市勤務繁重加成，屬於非直轄市的13個本島縣市警察也納入適用範圍，最高提升4成支給，給警察最直接的肯定。

他表示，警察是人民的守護者，政府有責任做大家最堅強的後盾。繼續攜手努力，讓人民更安心、社會更安定、國家更安全。