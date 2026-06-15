秀出海峽論壇合照 陳玉珍臉書貼文：邀請張凌赫到金門

海峽論壇本月13日在福建廈門舉行，國民黨金門縣長參選人、立委陳玉珍今天在臉書上貼文指出，她在海峽論壇期間，正式向大陸劇「逐玉」男主角張凌赫發出邀請函，邀請他到金門，感受金門獨特的人文風情與觀光魅力。

張凌赫在大陸劇「逐玉」中飾演「武安侯」一角在台灣人氣暴紅，就連國民黨主席鄭麗文日前也自爆有看此劇。張凌赫日前現身海峽論壇開幕式並發表演說，還以台語喊「大家好！」引發網友關注。

陳玉珍今天在臉書貼出自己與張凌赫合照，並稱誠摯邀請張凌赫到金門，親身感受金門獨特的人文風情與觀光魅力，也期待透過名人效應，進一步提升金門能見度，讓更多人認識金門、走進金門，共同帶動觀光發展與地方經濟。