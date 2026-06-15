總統：做生醫產業最堅實後盾　打造下一座護國神山

總統賴清德今天說，健康是基本人權，政府會持續做生醫產業最堅實的後盾，也期待與亞太再生醫學學會攜手合作，讓民眾健康、讓國家更強，也讓世界擁抱台灣，共同將生醫產業打造成下一座護國神山。

賴總統上午在總統府接見「亞太再生醫學學會」，他致詞提到，亞太再生醫學學會2024年創立以來，不論是辦理再生醫學技術研討會、細胞醫師培訓課程，或是今年台北國際電腦展期間，協助舉辦國際生醫、國際生技創新交流活動，都為台灣的生醫產業帶來源源不絕的創新動能。

總統說，再生醫療是未來全球醫療的關鍵領域。2021年政府大幅修正「生技醫藥產業發展條例」，並強化留才攬才、投資抵減、研發及設備抵減等措施，持續推動生技產業與智慧醫療的發展。

賴總統表示，2024年他上任後，也在總統府成立「健康台灣推動委員會」，其中推動再生醫療、智慧醫療與精準醫療，都是政府持續努力的方向。

他說，今年更是台灣再生醫療發展的重要里程碑，隨著「再生醫療法」以及「再生醫療製劑條例」的正式施行，再生醫療邁向制度化與法制化的嶄新時代。從醫療技術執行、製劑研發到細胞製備，全面納入規範管理，落實分級分流的安全管理，希望在兼顧創新與風險控管下，讓再生醫療蓬勃發展。

賴總統表示，強化醫療機構的資料蒐集與應用，一直是學會關注的議題。未來政府將持續加強數位治理，並逐步深化資料蒐集、分析與應用，一起建構更安全、更具國際競爭力的再生醫療生態系。

他說，健康是基本人權，政府會持續做生醫產業最堅實的後盾，也期待與亞太再生醫學學會攜手合作，讓民眾健康、讓國家更強，也讓世界擁抱台灣，共同將生醫產業打造成下一座護國神山。