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蔣萬安訪星今獲頒李光耀城市特別獎 秦慧珠曝柯文哲任內申請未入圍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市於2026新加坡「李光耀世界城市獎」榮獲「特別獎」，台北市長蔣萬安率團前往領獎並於桃機受訪。記者黃仲明／攝影
台北市於2026新加坡「李光耀世界城市獎」榮獲「特別獎」，台北市長蔣萬安率團前往領獎並於桃機受訪。記者黃仲明／攝影

北市長蔣萬安今將出席2026WCS世界城市高峰會開幕式，晚間頒獎典禮將受頒「城市界諾貝爾」封號的「李光耀世界城市獎特別獎」。總理黃循財將出席開幕式，蔣萬安也將與黃公開同台。

2026年是蔣萬安爭取連任關鍵年，蔣今年首場出訪行程出訪新加坡，此行出訪亮點，除今上午出席2026WCS世界城市高峰會開幕式；下午參加李光耀世界城市獎講座、晚間出席李光耀世界城市獎頒獎典禮將獲頒「李光耀世界城市獎特別獎」；16日、17日兩天，蔣也會參訪新加坡市政治理，17日下午搭機返台。

曾於2023年跟著蔣萬安出訪新加坡的國民黨議員秦慧珠說，這次北市府能獲頒李光耀城市獎特別獎，是對蔣市府市政治理的高度肯定，因前市長柯文哲任內、2018年時，北市府其實就曾提出申請，但連入圍都沒入圍，台灣也從來沒有城市獲獎過，該獎項必須與全球國際城市評比，入圍後對方才會派評選團實地考察，有七大市政治理指標。挑戰北市長選舉的民進黨沈伯洋如氣度夠，應該是要恭喜蔣萬安，並稱若他當選可以做得更好，而不是「酸言酸語」回應。

這次蔣萬安出訪新加坡，是市長任內第二度出訪，2023年7月，蔣萬安市長上任的第一個海外出訪就是訪問新加坡，也因蔣萬安為蔣家後代，新加坡與蔣家私交淵源深厚，上次蔣萬安出訪時，就傳出有安排拜會的秘密行程，不過當時對於是否有見當時的總理李顯龍、副總理黃循財，蔣當時返國受訪時僅表示，「見了該見的人，不但見了老朋友，也認識了新朋友，現在大家都是好朋友。」

秦慧珠認為，至於這次蔣萬安再度訪星，秦觀察上次出訪時，新加坡政府及星國媒體都高規格看待，尤其蔣萬安為蔣家後代，2023年蔣出訪時，媒體的報導篇幅相當大，整個新加坡媒體對蔣萬安相當看重。

蔣萬安 李光耀 秦慧珠

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