【專家之眼】修正國籍法 大陸地區人民仍不具參選總統資格

「中國大陸籍人士可以參選中華民國總統？」近日因立委傅崐萁等人提出「國籍法第一條修正草案」，再度成為政治攻防焦點。有人批評此舉是替中國大陸籍人士參政開後門，甚至宣稱修法後，大陸籍人士可在台灣參選總統。這樣的說法聽來驚悚，也容易挑動民眾情緒；若回到法律條文檢視，恐怕已將不同法律、不同制度問題混為一談。

民主政治可以辯論，國安議題更應嚴肅面對；然愈是敏感議題，愈不能以錯誤的法律解讀製造恐慌，否則真正該討論的制度問題，反而被政治口水淹沒。關鍵在於，大陸地區人民能否參選中華民國總統，並不是由國籍法規範，而是規定於總統副總統選舉罷免法。該法第二十條明定，除須在「自由地區」繼續居住六個月以上、曾設籍十五年以上，並年滿四十歲之外，更規定大陸地區人民、香港及澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。

這項規定白紙黑字，毫無模糊空間。換言之，大陸地區人民即使依法進入台灣並取得戶籍，也不得登記參選總統、副總統。此屬總統參選資格的特別規定，自應優先適用。若刻意忽略這項法律，逕稱國籍法修正後，大陸籍人士就能在台灣參選總統，真正應討論的制度問題即已失焦。

國籍法處理的是國籍認定與取得問題，總統副總統選舉罷免法規範的則是正副總統參選資格，兩者本屬不同範疇。國籍法修正是否妥適，可以討論；但若逕自推論「修法後大陸籍人士就能參選總統」，則已將法制混為一談。

再看立委傅崐萁等人提出的修正草案，其修正標的是國籍法第一條，立法理由在於釐清國籍法、憲法增修條文第十一條及兩岸人民關係條例的適用關係，避免法規競合，並明確大陸地區人民取得台灣地區戶籍後，其公職參選及任職資格，仍依兩岸人民關係條例等特別法規定。此項提案是否有國安疑慮，當可嚴格檢驗；但它並未修改總統、副總統參選資格，更未觸及總統副總統選舉罷免法。

若社會大眾認為，陸配或大陸地區人民取得台灣戶籍後擔任公職仍有疑慮，即應討論兩岸人民關係條例及相關任職資格規範是否需更周延，而不是將問題簡化為「大陸籍人士可以參選總統」。質疑須建立在正確理解法律的基礎上，相關討論仍應回到具體條文內容、制度影響及風險控管機制；否則片面簡化詮釋，只會誤導社會及製造對立。

國安問題不是選舉標語，法治社會的公共討論應回歸法條、回歸制度、依法論理。唯有建立在正確法律基礎上的辯論，才可使敏感政治議題回歸制度理性。