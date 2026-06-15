兩岸和平推手？外媒：鄭麗文有魅力 但尚未打動美

國民黨主席鄭麗文訪美行即將告一段落，新加坡海峽時報十三日刊登「有魅力但天真：台灣在野黨國民黨主席之和平推手論述未打動美國」長文，直言鄭麗文有魅力，但其和平推手論述未打動美國，且華府對她主張加強與北京接觸的路線存在懷疑；美方對她此行似乎反應冷淡，並未予以隆重禮遇。

該文提到，更令鄭麗文挫折的，也許是和白宮國安會官員的會談無疾而終；至於此行亮點可能是她獲海外台灣僑民熱烈歡迎，僑宴吸引上百位台裔人士出席，也在美國知名學府吸引眾多好奇且熱情的聽眾。

該文還寫道，鄭麗文試圖扮演兩岸和平推手，但華府對她主張加強與中國大陸接觸的做法大多抱懷疑態度，甚至認為「過於天真」。白宮國安會前官員韋德寧說，鄭麗文闡述兩岸關係觀點的能力的確讓不少美國聽眾印象深刻，但也有人懷疑她遭北京利用，反映出華府對中國國家主席習近平是否真心致力兩岸「和統」的疑慮。

地緣政治風險諮詢公司歐亞集團台灣負責人蕭嫣然說，鄭麗文此行對原本就質疑她兩岸及國防立場的人士而言，恐難因此改變看法；在國民黨對台灣的國防戰略尚未更明確論述下，華府很多人將她管控兩岸歧見的樂觀視為過於天真。

政大國關中心兼任研究員嚴震生指出，鄭麗文不同於過去國民黨傳統的「老藍男」，她很直白地把想法講出來，同時表達鄭習會談和平議題的信心，以及讓美方知道，國防的嚇阻力量還是要有，但並非唯一的路；比起民進黨每天喊抗中保台、完全無法化解兩岸緊張局勢，「還有另一個選擇」。

嚴震生說，美方或許會認為鄭麗文的主張過於天真、樂觀，美國總統川普有自己的想法，即使國務院說對台政策不變，但對台六項保證已經改變，未來台灣要慢慢習慣，川普會從過往的傳統盟友夥伴變成只談現實利益；鄭麗文此行的成效，可在未來美方對台態度及軍售立場來觀察。

國安會前副秘書長楊永明說，鄭麗文華府行可謂大獲成功，建立美國對於鄭的認知圖像，以及在政策、個性、論述方面的真誠、率直。