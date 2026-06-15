觀察站／鄭盧韓蔣出訪拚聲量 牽動藍營競合

年底選戰在即，藍營領袖鄭麗文、盧秀燕、韓國瑜及蔣萬安各自領軍拚出訪，四人競合不僅牽動二○二六市政選情，更可能提前帶動二○二八國政話題。

鄭麗文先前訪陸舉行「鄭習會」累積政治資本，緊接著出訪美國，帶著「和平繁榮之鏈」論述登門，她試圖在華府展現「國民黨能同時與美中對話」的平衡形象，同時也希望藉此補足與美方的互信關係。至於鄭麗文此行，美方到底如何評價，還需要時間觀察。

盧秀燕被視為藍營問鼎二○二八總統大位的熱門人選，盧接連走訪美國、歐洲，讓世界看見台中，她也語重心長說，「唯有團結合作，才能讓國際看見台灣」，看得出來盧秀燕的用心與更上層樓的格局。

韓國瑜坐擁立法院長的高度，軍購案獲得美方稱讚，美國在台協會（ＡＩＴ）更鼓勵美台立法部門擁有強健的關係、強化經常性互動，待總預算審查告一段落後，韓國瑜可望六月下旬受邀訪美，更能墊高自身的政治能量。

蔣萬安則帶著市政實績出訪新加坡，今天將出席「世界城市高峰會」開幕式，晚間領取「李光耀世界城市獎特別獎」。當民進黨還在糾結「殷瑋答」，蔣萬安與新加坡總理黃循財今天將同場同台，無疑凸顯蔣萬安的首都市長規格早已不只是地方層級。

外界雖然對於國民黨天王、天后布局二○二八各有期待，但對國民黨而言，「沒有二○二六、就沒有二○二八」，鄭、盧、韓、蔣出訪拚聲量，也要「出口轉內銷」，轉化為對內的選舉動能，年底選戰將是一場牽動終局的「期中考」。