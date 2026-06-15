首長出訪 拚市政也顧選情

藍營領袖鄭麗文、盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安（圖中）各自出訪拚聲量，不只牽動年底選情，也成為二○二八熱門話題。記者黃仲明／攝影

藍營諸侯接連出訪，拚市政、也顧選情。台北市長蔣萬安昨啟程出訪新加坡，今天將出席「世界城市高峰會」開幕式，晚間領取「李光耀世界城市獎特別獎」。蔣訪星具高度政治意涵，總理黃循財今也出席開幕式，蔣、黃將同台。

蔣萬安此行亮點，包括今上午出席世界城市高峰會開幕；下午參加李光耀世界城市獎講座、晚間出席李光耀世界城市獎頒獎典禮。明、後天蔣將參訪新加坡榜鵝數位園區、新加坡國家體育場館如何推演唱會經濟等，預計十七日下午返台。

李光耀世界城市獎被譽為「城市界的諾貝爾獎」，尤其高雄市長陳其邁日前才暗酸，「如果做不好還四處站台，會被笑死」，蔣萬安立即提出李光耀城市獎予以回應。蔣萬安昨天在機場受訪指出，除了參與論壇，他也會跟倫敦、布達佩斯等全世界主要城市的市長交換意見，相互交流彼此學習。

蔣萬安是市長任內第二度出訪星國，二○二三年七月，蔣首度出訪國家就是新加坡，因蔣家後代身分，上次出訪就傳出蔣有安排密會星國政要李顯龍、黃循財的祕密行程。

桃園市長張善政昨受邀出席新加坡「世界城市高峰會市長論壇」分享城市治理經驗，成為台灣唯一獲邀上台分享的地方首長。出訪泰國期間，張也低調會晤爭取連任的曼谷市長。今天是高峰會開幕，但張將飛往馬來西亞參訪依斯干達經濟特區，不會與蔣同台。

台中市長盧秀燕本月六日起率團出訪德國、捷克以及奧地利，展開為期十天歐洲政經核心之旅，十三日晚間出席奧地利僑宴，預定今天返抵國門。

僑宴席間，盧秀燕說，「唯有團結合作，才能國際看見台灣」，外界解讀，此行除深化市政外交，更是盧卸任前「畢業即起跑」的政治布局。

新北市長侯友宜也啟動任內最後一次出國行程，率領新北廠商赴美國芝加哥參加「二○二六自動化技術展」。有網友發文指，在美國芝加哥白襪隊主場巧遇侯友宜；市府表示，此為市長私人行程。