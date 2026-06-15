藍營：鄭麗文訪美強化「避戰」論述 見到該見的、說了想說的

國民黨主席鄭麗文訪美行最後一站抵達洛杉磯，於當地時間十三日拜會僑界團體，並向國父銅像獻花致敬，晚間與南加州僑團首長餐敘交流，受到近百名僑胞歡迎。黨內咸認，鄭麗文此次訪美演說展現的魅力與感染力，強化國民黨「避戰」的論述。外傳鄭麗文訪問華府期間，國務院僅派出科室層級官員，較慣例連降三級，國民黨昨稱，鄭麗文非常感謝美方的安排，見到該見的人，說了想說的話。

鄭麗文訪團預計當地時間十四日出席美西華人學會座談與餐會，並於下午舉行訪美行記者會、會見「熊貓快餐」創辦人程正昌等企業界人士，晚間則參加洛杉磯僑宴，預定明天將返抵國門。

國民黨表示，鄭麗文在華府與美國行政部門的交流，基於雙方默契，不對外透露任何會面安排細節。雙方交流坦率且深入，有效深化國民黨與美國多個行政部門的互信與雙邊關係。至於特定媒體刻意扭曲事實、惡意帶風向，只是再次暴露民進黨對國民黨深化對美交流成果的焦慮與心虛。

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言先前指，鄭麗文訪美是「釋疑」的機會。國民黨政策會副執行長陳以信說，從鄭麗文兩度造訪ＡＩＴ華盛頓總部和行政部門溝通聯繫、以及與美國會議員的一對一溝通，還有基於台美默契的未公開行程，足見美方對鄭麗文的高度興趣；經過雙方坦率且深入的溝通，相信美方一定會對國民黨的立場與鄭麗文路線有更深刻的了解。

陳以信提到，此行除了僑界的熱情，在美西與美東及華府的重要智庫幾乎「一網打盡」，最特殊的是國際主流媒體的專訪及露出，這種公眾外交的形式在過去訪美的政治人物也很難做到，就溝通深度來說都是前所未見，說明鄭麗文訪美行是大大加分。

藍營領袖鄭麗文、盧秀燕、韓國瑜（圖中）、蔣萬安各自出訪拚聲量，不只牽動年底選情，也成為二○二八熱門話題。本報資料照片

美擬邀韓國瑜6月訪華府

不過，有黨內人士指出，此行拜會美行政官員層級不高，除了與先前軍購立場有關，也因鄭麗文的言論過度貼合陸方相關說法；尤其，鄭訪美沒多久就傳出，美方以高規格邀請立法院長韓國瑜於六月下旬訪問華府，還稱讚韓對軍購有所幫助，格外引發關注。該人士也說，鄭麗文與智庫學者對談的論述，看來確實符合中華民國憲法與國民黨章，對於主張「美中要妥善處理台灣問題」的學者來說，並不排斥國民黨「對話避戰」途徑，因此學界或許會給予鄭麗文較正面與禮貌的回饋，然而，對此視為「示弱」的美國政府與大部分國會議員看來，顯然意見大不相同。