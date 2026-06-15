聽新聞
0:00 / 0:00

藍營：鄭麗文訪美強化「避戰」論述 見到該見的、說了想說的

聯合報／ 記者鄭媁劉懿萱黃婉婷／台北報導
藍營領袖鄭麗文（圖右）、盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安各自出訪拚聲量，不只牽動年底選情，也成為二○二八熱門話題。記者張庭瑜／攝影
藍營領袖鄭麗文（圖右）、盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安各自出訪拚聲量，不只牽動年底選情，也成為二○二八熱門話題。記者張庭瑜／攝影

國民黨主席鄭麗文訪美行最後一站抵達洛杉磯，於當地時間十三日拜會僑界團體，並向國父銅像獻花致敬，晚間與南加州僑團首長餐敘交流，受到近百名僑胞歡迎。黨內咸認，鄭麗文此次訪美演說展現的魅力與感染力，強化國民黨「避戰」的論述。外傳鄭麗文訪問華府期間，國務院僅派出科室層級官員，較慣例連降三級，國民黨昨稱，鄭麗文非常感謝美方的安排，見到該見的人，說了想說的話。

鄭麗文訪團預計當地時間十四日出席美西華人學會座談與餐會，並於下午舉行訪美行記者會、會見「熊貓快餐」創辦人程正昌等企業界人士，晚間則參加洛杉磯僑宴，預定明天將返抵國門。

國民黨表示，鄭麗文在華府與美國行政部門的交流，基於雙方默契，不對外透露任何會面安排細節。雙方交流坦率且深入，有效深化國民黨與美國多個行政部門的互信與雙邊關係。至於特定媒體刻意扭曲事實、惡意帶風向，只是再次暴露民進黨對國民黨深化對美交流成果的焦慮與心虛。

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言先前指，鄭麗文訪美是「釋疑」的機會。國民黨政策會副執行長陳以信說，從鄭麗文兩度造訪ＡＩＴ華盛頓總部和行政部門溝通聯繫、以及與美國會議員的一對一溝通，還有基於台美默契的未公開行程，足見美方對鄭麗文的高度興趣；經過雙方坦率且深入的溝通，相信美方一定會對國民黨的立場與鄭麗文路線有更深刻的了解。

陳以信提到，此行除了僑界的熱情，在美西與美東及華府的重要智庫幾乎「一網打盡」，最特殊的是國際主流媒體的專訪及露出，這種公眾外交的形式在過去訪美的政治人物也很難做到，就溝通深度來說都是前所未見，說明鄭麗文訪美行是大大加分。

<a href='/search/tagging/2/藍營' rel='藍營' data-rel='/2/243286' class='tag'><strong>藍營</strong></a>領袖鄭麗文、盧秀燕、韓國瑜（圖中）、蔣萬安各自出訪拚聲量，不只牽動年底選情，也成為二○二八熱門話題。本報資料照片
藍營領袖鄭麗文、盧秀燕、韓國瑜（圖中）、蔣萬安各自出訪拚聲量，不只牽動年底選情，也成為二○二八熱門話題。本報資料照片

美擬邀韓國瑜6月訪華府

不過，有黨內人士指出，此行拜會美行政官員層級不高，除了與先前軍購立場有關，也因鄭麗文的言論過度貼合陸方相關說法；尤其，鄭訪美沒多久就傳出，美方以高規格邀請立法院長韓國瑜於六月下旬訪問華府，還稱讚韓對軍購有所幫助，格外引發關注。該人士也說，鄭麗文與智庫學者對談的論述，看來確實符合中華民國憲法與國民黨章，對於主張「美中要妥善處理台灣問題」的學者來說，並不排斥國民黨「對話避戰」途徑，因此學界或許會給予鄭麗文較正面與禮貌的回饋，然而，對此視為「示弱」的美國政府與大部分國會議員看來，顯然意見大不相同。

鄭麗文 藍營 洛杉磯

延伸閱讀

再談軍購 鄭麗文：藍擬提國防法案

觀察站／論述到互動 鄭麗文離開華府還要回答更多問題

軍購把關 鄭麗文盼與美直接溝通

反應冷淡？星媒分析鄭麗文訪美：有魅力但未打動美國

相關新聞

賴政府撒幣救少子化 綠營讚「行政命令取代專法」

二○二六年選舉將至，賴清德總統豪擲千億推出人口新戰略，其中又以五千元成長津貼最受矚目。據了解，為破除國會朝小野大僵局，也避免遭在野黨加碼、割稻尾，賴總統親自拍板，將成長津貼從專法化改以行政命令推動，避免施政再度陷入「立法泥淖」；綠營內部解讀，此舉凸顯府院轉守為攻，靈活運用行政權，確保重大政策明快推行。

勞保「潛藏負債」滾雪球！高達14兆 勞保基金大賺也難補坑

近年勞保基金操作績效優異，政府也大力撥補，但勞保潛藏負債依舊滾雪球。據二○二五年中央政府總決算，勞保截至去年底精算未來五十年潛藏負債持續攀升，來到十四點二兆元，較前一年決算增加五七五二億元。若與二○二二年比較，勞保潛藏負債三年內暴增逾二點七兆元。

救勞保潛藏負債！財部建議 綠色稅、罪惡稅可納考量

少子女化的趨勢造成政府財政危機的隱患，財政部委外研究提出五大建議，包括調整稅制結構、調整勞動所得稅負、開闢綠色稅稅源、強化特種消費稅的課稅效果、以及重新檢討政府支出結構。

賴政府撒幣救少子化 在野批「跳過立院規避監督」

民進黨政府推動○至十八歲五千元成長津貼等政策，搶救少子化危機，但卻未透過國會立法改以行政命令推動。藍白立委表示，府院刻意繞過立法院，改用行政命令推動，說穿了就是害怕國會監督，想要規避立委與外界檢驗。

藍營：鄭麗文訪美強化「避戰」論述 見到該見的、說了想說的

國民黨主席鄭麗文訪美行最後一站抵達洛杉磯，於當地時間十三日拜會僑界團體，並向國父銅像獻花致敬，晚間與南加州僑團首長餐敘交流，受到近百名僑胞歡迎。黨內咸認，鄭麗文此次訪美演說展現的魅力與感染力，強化國民黨「避戰」的論述。外傳鄭麗文訪問華府期間，國務院僅派出科室層級官員，較慣例連降三級，國民黨昨稱，鄭麗文非常感謝美方的安排，見到該見的人，說了想說的話。

首長出訪 拚市政也顧選情

藍營諸侯接連出訪，拚市政、也顧選情。台北市長蔣萬安昨啟程出訪新加坡，今天將出席「世界城市高峰會」開幕式，晚間領取「李光耀世界城市獎特別獎」。蔣訪星具高度政治意涵，總理黃循財今也出席開幕式，蔣、黃將同台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。