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救勞保潛藏負債！財部建議 綠色稅、罪惡稅可納考量

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

少子女化的趨勢造成政府財政危機的隱患，財政部委外研究提出五大建議，包括調整稅制結構、調整勞動所得稅負、開闢綠色稅稅源、強化特種消費稅的課稅效果、以及重新檢討政府支出結構。

該報告從人口年齡結構變化衝擊探討，建議政府應有的財政因應策略。首先，建議順應人口結構變化，調整稅制結構。從各稅目來看，政府應將人口年齡結構因素納入稅制結構調整政策中，逐步提高消費稅與財產稅占全部稅收的比重，減輕對所得稅的依賴，以舒緩人口年齡結構變化、個人所得稅減少對財政收入的衝擊，甚至可以適度提高營業稅。

其次，追求包容性成長，調整勞動所得稅負。考量人口老化會增加許多高齡相關支出，同時會減少勞動所得的稅收，但在調整稅制上，必須要減少課稅對工作誘因的負面影響、取消或改正所有可能傷害工作誘因的規定，推動擴大稅基的所得稅改革、增加租稅的公平性，健全個人所得稅制，適時評估檢討退休金課稅。

第三，推動環境永續淨零碳排，開闢綠色稅稅源。研究指出，我國碳定價機制尚在初步階段，環境部今年進行首次申報繳納碳費，但面臨人口結構變化下的財政壓力，碳費的收入因受限於專款專用，造成資源運用僵化，削弱國家財政韌性，政府應該慎重考慮課徵碳稅，擴大支應一般用途支出所需的財源。

第四，強化特種消費稅的課稅效果，也就是一個設計良好的「罪惡稅」，例如菸酒稅、含糖飲料稅，將會為人口老化下的社會福利機制，提供一個更強而有力的因應韌性，建議有效強化菸酒稅的課徵，不但可提高勞工健康素質，增加經濟生產力，更可以開拓收入財源，因應人口老化的支出需求。

最後，因應人口老化，重新檢討政府支出結構。也就是，受人口老化衝擊較大的政府支出主要包括教育、退撫、社福與醫療等，這類支出占比過高，不但增加了政府整體財政的脆弱程度，更對其他政府支出功能形成挑戰。在一定的政府預算限制下，此一現象必將對政府其他支出造成排擠效應，政府應該審慎檢討與評估其對政府財政韌性的衝擊以及整體施政效能的影響。

消費稅 財政部 勞保 稅制改革

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