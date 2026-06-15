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勞保「潛藏負債」滾雪球！高達14兆 勞保基金大賺也難補坑

聯合報／ 記者江睿智／台北報導
勞保截至去年底精算未來五十年潛藏負債攀升至十四點二兆元，與二○二二年相比，潛藏負債暴增逾二點七兆元。本報資料照片
勞保截至去年底精算未來五十年潛藏負債攀升至十四點二兆元，與二○二二年相比，潛藏負債暴增逾二點七兆元。本報資料照片

近年勞保基金操作績效優異，政府也大力撥補，但勞保潛藏負債依舊滾雪球。據二○二五年中央政府總決算，勞保截至去年底精算未來五十年潛藏負債持續攀升，來到十四點二兆元，較前一年決算增加五七五二億元。若與二○二二年比較，勞保潛藏負債三年內暴增逾二點七兆元。

另外，勞保財務每三年精算一次，勞動部二○二五年初發布最新精算報告（以二○二三年十二月為基準日），精算結果勞保延後三年、於二○三一年破產，潛藏負債攀升至十二點二三兆元。對照二○二五年決算，兩年來勞保潛藏債務持續攀升至十四點二兆元，也增加了快兩兆元。

勞保財務攸關千萬勞工老年退休經濟保障。二○二五年底勞保領取老年年金人數破兩百萬人，達到二○一點五萬人，另有九點一萬勞工領一次老年給付，合計去年勞保老年給付金額高達五四三二點六億元，已經高於去年勞保實收保費五一三六點七億元。

勞動部官員表示，勞保實收費率遠小於平衡費率，進入高齡社會領取勞保年金人數逐年增加，活愈長領愈久，以及自二○二三年起物價指數年增率假設提高至百分之一點八精算，都是導致勞保潛藏債務年年攀升原因。

值得注意，近年來勞保基金大賺錢，二○二四年收益數一六二九億元、收益率百分之十八點一三；二○二五年全年收益數達一五九八億元、收益率百分之十五點五七，及截至二○二五年政府撥補勞保已進帳三八七○億元，這些作為都推升勞保基金水位，提高未來給付責任準備，但依然無法阻止勞保潛藏債務滾雪球。

觀察歷年決算，二○二二年精算勞保應計給付金額十二點三兆元、二○二三年十三兆元、二○二四年十四點八兆元、二○二五年來到十五點六兆元。在勞保基金操作績效佳、以及政府撥補下，勞保提存責任準備也逐年增加，由二○二二年八三八四億元一路提升到二○二五年一點四兆元；然而，未提存準備、亦即潛藏負債依然飛快增加，由二○二二年十一點四兆元一路攀升到二○二五年十四點二兆元，勞保財務負擔依然未解。

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