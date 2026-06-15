新聞眼／賴政府撒幣救少子化 恐毀財政韌性、債留子孫

台股近來頻創新高讓證交稅收飆升，加上ＡＩ熱潮帶動台灣經濟成長率連續兩年大幅成長，讓政府自認有底氣能以大撒幣方式取代既有政策推動不力，以搶救少子女化為例，還想以行政命令推動取代法制化，問題是，撒幣能否解決人口問題沉痾有待檢驗，人口問題對財政的衝擊卻如定時炸彈般恐隨時引爆，若不知自我節制，人口韌性未見強化，得先賠上財政韌性。

賴清德總統在五二○執政兩周年時提出人口新戰略，光是家庭支持篇，一年就要新增二○五○億元、總經費上看三八○○億元，後續若再針對不同族群祭出不同福利篇章，預算只會持續增加。

今年是選舉年，賴政府此舉當然是為了刺激選情，但為了選舉大撒幣，可能讓數十年後的國家財政埋下未爆彈。

財政部委外研究報告適時提醒政府和朝野政黨，人口結構改變造成的不只是社會問題，也將衝擊財政的健全。但對四年改選一次的政治人物來說，只看到眼前的政治利益，為了選票考量，政府提出解決少子女化的撒幣政策；而面對社福支出的成長，要避免預算排擠，蔡政府開始出現特別預算常態化的現象。到了賴政府更是每下愈況，因此被民眾黨主席黃國昌形容為「病態化」。由於特別預算幾乎都是舉債，規模動輒上兆元，對財政的衝擊將如溫水煮青蛙般出現。

除了財政出現隱憂，賴政府「為求效率而犧牲程序」的做法也引人詬病，畢竟以行政命令取代立法程序，傷害的正是民主政治中最重要的審議與監督功能。近兩千億元的重大政策，未經朝野充分辯論，不僅容易出現執行困難、思慮不周，穩定性也遠不如將政策法制化。未來若政黨輪替，繼任者可輕易地用一紙新的行政命令推翻。

以行政權凌駕立法監督，或許是政治困局下的「捷徑」，但民主政治應勇於面對衝突、尋求共識，而非只是「迴避衝突」，執政黨手握國家資源，本就應肩負起凝聚社會共識、弭平朝野扞格的主要責任，這是考驗執政能力的一環，與其想方設法繞過障礙，不如選擇化解障礙，朝野合作為國家制定可長可久的百年大計，才是執政者應有的格局與擔當。