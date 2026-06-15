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新聞眼／賴政府撒幣救少子化 恐毀財政韌性、債留子孫

聯合報／ 本報記者黃婉婷賴昭穎
總統賴清德日前說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向。中央社
總統賴清德日前說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向。中央社

台股近來頻創新高讓證交稅收飆升，加上ＡＩ熱潮帶動台灣經濟成長率連續兩年大幅成長，讓政府自認有底氣能以大撒幣方式取代既有政策推動不力，以搶救少子女化為例，還想以行政命令推動取代法制化，問題是，撒幣能否解決人口問題沉痾有待檢驗，人口問題對財政的衝擊卻如定時炸彈般恐隨時引爆，若不知自我節制，人口韌性未見強化，得先賠上財政韌性。

賴清德總統在五二○執政兩周年時提出人口新戰略，光是家庭支持篇，一年就要新增二○五○億元、總經費上看三八○○億元，後續若再針對不同族群祭出不同福利篇章，預算只會持續增加。

今年是選舉年，賴政府此舉當然是為了刺激選情，但為了選舉大撒幣，可能讓數十年後的國家財政埋下未爆彈。

財政部委外研究報告適時提醒政府和朝野政黨，人口結構改變造成的不只是社會問題，也將衝擊財政的健全。但對四年改選一次的政治人物來說，只看到眼前的政治利益，為了選票考量，政府提出解決少子女化的撒幣政策；而面對社福支出的成長，要避免預算排擠，蔡政府開始出現特別預算常態化的現象。到了賴政府更是每下愈況，因此被民眾黨主席黃國昌形容為「病態化」。由於特別預算幾乎都是舉債，規模動輒上兆元，對財政的衝擊將如溫水煮青蛙般出現。

除了財政出現隱憂，賴政府「為求效率而犧牲程序」的做法也引人詬病，畢竟以行政命令取代立法程序，傷害的正是民主政治中最重要的審議與監督功能。近兩千億元的重大政策，未經朝野充分辯論，不僅容易出現執行困難、思慮不周，穩定性也遠不如將政策法制化。未來若政黨輪替，繼任者可輕易地用一紙新的行政命令推翻。

以行政權凌駕立法監督，或許是政治困局下的「捷徑」，但民主政治應勇於面對衝突、尋求共識，而非只是「迴避衝突」，執政黨手握國家資源，本就應肩負起凝聚社會共識、弭平朝野扞格的主要責任，這是考驗執政能力的一環，與其想方設法繞過障礙，不如選擇化解障礙，朝野合作為國家制定可長可久的百年大計，才是執政者應有的格局與擔當。

賴清德 政治 少子化 財政 九合一選舉

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