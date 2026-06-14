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外交部：譴責大陸趁與他國互動 散布一中原則謬論
中國外交部指蒙古國總統呼日勒蘇赫稱一中原則。外交部今天譴責中國透過與他國互動場合，一再散布「一中原則」不實謬論，企圖混淆國際視聽，強烈呼籲國際社會正視中國以脅迫利誘方式，損及他國主權決定的行徑。
根據中國外交部新聞稿，呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）13日會見中國外交部長王毅時表示，蒙古國堅定恪守一中原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部分。
外交部晚間指出，此新聞相關內容嚴重傷害中華民國台灣主權，針對中國透過與他國互動場合，一再散布「一中原則」不實謬論，顛倒是非，企圖混淆國際視聽，外交部予以最嚴正駁斥與譴責。
外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀。任何意圖透過言論或共同聲明抹黑台灣主權地位的不實論述，都無法改變此一不爭事實。
外交部再次強烈呼籲國際社會，應嚴肅正視中國長期透過各種脅迫及利誘方式，損及他國主權決定的行徑。這不僅是針對台灣的打壓，更是對全球民主體制與國際法治秩序的重大挑戰。
外交部重申，將持續與所有理念相近國家深化合作，堅守民主陣線，無論面對何種形式的經濟脅迫與外交霸凌，中華民國台灣都會堅守既有立場，積極與世界接軌，充分展現國家韌性。
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