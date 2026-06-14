快訊

公益商圈康是美大片招牌疑大雨腐爛 掉落砸車女乘客受驚

震驚業界！晶采董事長蘇漢傑辭世 將緊急召開董事會推選

台南西門圓環死亡車禍！男騎士連撞2車 倒地滑行當場喪命

聽新聞
0:00 / 0:00

反應冷淡？星媒分析鄭麗文訪美：有魅力但未打動美國

中央社／ 新加坡14日專電
國民黨主席鄭麗文赴美訪問。新加坡「海峽時報」近日刊登一篇分析長文，指她具有魅力，但和平推手論述未打動美國，引起關注。內文提及對於鄭麗文主張加強與北京接觸的路線，華府存在懷疑。圖為鄭麗文12日在美國華府受訪。聯合報記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文赴美訪問。新加坡「海峽時報」近日刊登一篇分析長文，指她具有魅力，但和平推手論述未打動美國，引起關注。內文提及對於鄭麗文主張加強與北京接觸的路線，華府存在懷疑。圖為鄭麗文12日在美國華府受訪。聯合報記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文赴美訪問。新加坡「海峽時報」近日刊登一篇分析長文，指她具有魅力，但和平推手論述未打動美國，引起關注。內文提及對於鄭麗文主張加強與北京接觸的路線，華府存在懷疑。

新加坡海峽時報（The Straits Times）13日在「新聞分析」（News analysis）版面刊出一篇文章，標題為「有魅力但天真：台灣在野黨國民黨主席的和平推手論述未打動美國」（Charismatic but naive ：Taiwanese opposition KMT chief 's peacemaker pitch leaves US unimpressed），內文亦提及鄭麗文日前與中國國家主席習近平會面。

這篇文章指出，美方對於她此次訪問似乎反應冷淡，並未給予隆重禮遇。

報導指出，她究竟見了哪些人？原訂川普總統的會面沒有成行，對這一點鄭麗文自己也坦言「本來就困難」。但更令她感到挫折的，或許是規劃中的白宮國家安全會議官員會談，最後也無疾而終。

國民黨日前表示，鄭麗文在華府與行政部門的會面是全部保密不對外釋出任何訊息，特定媒體故意詆毀。鄭麗文此行拜會了美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、眾議員貝肯（Don Bacon）及金映玉（Young Kim）等國會議員。蘇利文為參院軍委會成員，貝肯為眾院軍委會成員，金映玉則是眾議院外交委員會印太小組主席。

該文提到，鄭麗文此行亮點或許是她獲得海外台灣僑民的熱烈歡迎，在宴會吸引上百名台裔人士出席、也在頂尖學府吸引許多好奇且熱情的聽眾。「她試圖扮演兩岸和平推手的角色，其可行性受到深入檢視，而有人認為相關論述缺乏說服力」。該文提及，華府對她主張加強與北京接觸的方式大多抱持懷疑態度，甚至認為她太過天真。

前美國國安會官員、現任教於喬治城大學和德州農工大學的韋德寧（Dennis Wilder）在文章中表示，鄭麗文闡述兩岸關係觀點的能力確實讓不少美國聽眾留下深刻印象，但外界懷疑她被北京利用。他認為，這主要反映出美方對習近平是否真心致力於和平統一的疑慮。

韋德寧認為，華府有人覺得她與國民黨傳統路線太遠，但也有人質疑這種分析是否過於狹隘，因為全球許多民主國家近年都選出了非典型政治人物，不過他認為美方確實應認真看待她，即使只是因為她可能成為北京有效的工具。

美國德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）印太計畫總監葛來儀（Bonnie Glaser）指出，希望台灣總統能同時與北京與華府談判以爭取台灣最佳利益，這想法並不實際。

地緣政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）台灣負責人蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，鄭麗文這趟訪美，對本來就對她兩岸與國防立場存疑的人，恐怕難以改變看法。「在國民黨的國防戰略未更明確的情況下，華府許多人會認為鄭麗文對管控兩岸歧見的樂觀過於天真」。

國際危機組織（International Crisis Group）東北亞高級分析師楊晧暐（William Yang）則指出，鄭麗文正試圖在親中路線與獲得華府認可之間取得微妙平衡。

他說：「然而，她此行的一些言論卻未必有助於改善外界對其立場和方式的觀感，因為她『和平』名義下提出的主張缺乏具體內容來支撐。」

海峽時報是新加坡一份英文報紙。它是新加坡最主要的英文報，也是「新報業媒體」（SPH Media）的旗艦刊物。

鄭麗文 新加坡 美國 習近平 華府 北京 國民黨

延伸閱讀

觀察站／論述到互動 鄭麗文離開華府還要回答更多問題

軍購把關 鄭麗文盼與美直接溝通

再談軍購 鄭麗文：藍擬提國防法案

秀照片證明鄭麗文能會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉的快道歉

相關新聞

侯友宜率團訪美參展 私人行程先出發人已在芝加哥

新北市長侯友宜預計率領新北市廠商赴美芝加哥參加22日至25日的「2026自動化技術展」，不過卻有網友在脆上發文指出今天在美國芝加哥白襪隊主場Rate Field巧遇侯友宜，看到他現身球場商品部，當地時間是道奇作客白襪，日本球星大谷翔平、山本由伸同場先發，引發熱議。新北市府表示，此為市長私人行程，市府不清楚行程，市長是依規定請休假。

陸提將採購我鳳梨釋迦、石斑魚等 農業部：應盡速恢復台灣農產品輸入

針對中國大陸昨於「海峽論壇」提出將採購我國鳳梨釋迦、石斑魚等農漁產品，農業部今表示，台灣農產品外銷需要的是多元、有穩定需求、尊重國際與科學規範的市場，政府將持續協助農民建構與提升外銷供應鏈，並獎勵業者開拓優質高端外銷市場，同時也呼籲中國大陸與我進行檢疫諮商，在科學原則下盡速恢復台灣農產品輸入，促進兩岸農產貿易正常化。

外交部：譴責大陸趁與他國互動 散布一中原則謬論

中國外交部指蒙古國總統呼日勒蘇赫稱一中原則。外交部今天譴責中國透過與他國互動場合，一再散布「一中原則」不實謬論，企圖混淆...

反應冷淡？星媒分析鄭麗文訪美：有魅力但未打動美國

國民黨主席鄭麗文赴美訪問。新加坡「海峽時報」近日刊登一篇分析長文，指她具有魅力，但和平推手論述未打動美國，引起關注。內文...

影／台北市榮獲「李光耀世界城市獎」　蔣萬安率團赴新加坡領獎

新加坡2026年「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize），將於新加坡舉行，台北市榮獲「特別獎」（Special Mention）。該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，為全球城市治理領域最具權威性的國際榮譽之一，台北成為全台唯一獲此殊榮的城市。台北市長蔣萬安今天率團飛往新加坡領取這個獎項。

雲林民眾黨員集體退黨風波後 黃國昌、柯文哲到雲林這樣表態

民眾黨主席黃國昌和創黨主席柯文哲今天南下到雲林召開黨員座談，聽取地方意見，雲林集體退黨成為焦點，柯文哲以皮膚代謝為例「有進有出」昰正常現象。黃國昌則對退黨的人還惡意攻擊黨，他絕不姑息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。