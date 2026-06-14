雲林民眾黨員集體退黨風波後 黃國昌、柯文哲赴雲林黨員座談會表態了

民眾黨主席黃國昌和創黨主席柯文哲今天南下到雲林召開黨員座談，聽取地方意見，雲林集體退黨成為焦點，柯文哲以皮膚代謝為例「有進有出」昰正常現象。黃國昌則對退黨的人還惡意攻擊黨，他絕不姑息。

民眾黨雲林縣黨部今天舉辦「眾志成城、深耕雲林」黨員座談，由立委兼任雲林黨部主委蔡春綢主持，上百名支持者與會，民眾黨縣議員陳乙辰和兩位參選人王竣毅、張家閎參加。

柯文哲提出幾項黨務，鼓勵地方不論是否用黨之名，要有更多人參與選舉，其次是要健全黨組織，「要慢慢培實實力，再突然快速攻擊」將來才有勝算。至於最近頻傳退黨，柯文哲舉皮膚每28天新陳代謝一次為例，直言一個黨如果從來沒有人進來、沒有人出去，就叫化石黨，「有進有出、新陳代謝」才正常，現在為止，民眾黨員還在增加，持續成長。

黃國昌坦承最近雲林縣黨部確有些風風雨雨，他不願對退黨的人口出惡言，但對於一些退黨的人，對外言論已嚴重污衊民眾黨，他絕對不會姑息。

至於今年底選戰，黃國昌強調，提名議員的腳步不會停下來，黨中央也會更加努力耕耘雲林，以回報2024年投給民眾黨7萬多的支持者。

柯文哲和黃國昌對黨員的談話結束後，座談就改成閉門會，謝絕媒體採訪。

民眾黨前後主席柯文哲和黃國昌今天在斗六南聖宮召開黨員會議，會前進行團拜。記者蔡維斌／攝影

民眾黨主席黃國昌強調對於退黨的人，還對外作不實的攻訐，他絕不會姑媳。記者蔡維斌／攝影