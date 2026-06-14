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搬釋字632號酸蔣萬安不懂憲法 她轟沈伯洋刻意模糊焦點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
總統府日前公布29位監委提名，北市長蔣萬安拋「廢除監察院」，建議藍白立委將人選全面否決。本報資料照片(記者許正宏／攝影)
總統府日前公布29位監委提名，北市長蔣萬安拋「廢除監察院」，建議藍白立委將人選全面否決。本報資料照片(記者許正宏／攝影)

總統府日前公布29位監委提名，北市長蔣萬安拋「廢除監察院」，建議藍白立委將人選全面否決。民進黨北市長參選人沈伯洋今質疑，蔣萬安是學法律的人，卻不了解《釋字632號》，如真要廢監院，要有整體性考量並修憲，修憲以前也提過，不參加的是國民黨不是民進黨。國民黨議員柳采葳批沈伯洋「刻意模糊焦點」。

柳采葳說，沒有人不知道廢除監察院需要修憲，蔣萬安主張的是，當監察院已經淪為執政黨的政治酬庸機關、失去監督功能時，國會當然有權透過人事同意權表達反對立場。修憲是長期改革方向，否決不適任的人事提名則是當前的民主監督機制，兩者並不衝突。

柳說，更何況，今天會有這麼多民眾支持廢除監察院，問題恰恰出在民進黨執政這幾年。監察院面對雞蛋採購爭議、疫苗採購爭議、光電弊案爭議、高端爭議，監督力道在哪裡？反而看到監察委員頻繁介入政治攻防、淪為執政黨側翼，讓人民對監察院失去信任。

柳也提到，沈伯洋如果真的重視憲政體制，應該先回答民眾：為什麼一年花費數十億元的監察院，卻無法讓人民感受到應有的監督功能？為什麼民進黨完全執政多年，不但沒有推動監察院改革，反而持續把監察院當成政治安排的位置？

「真正不了解民意的，不是蔣萬安，而是民進黨。」柳說，人民要求的不是繼續塞滿監察院的人事名單，而是還給國家一個真正有效率、真正能監督執政者的制度。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）、民進黨議員林亮君（左）、顏若芳（右）上午出席大稻埕碼頭祭江儀式 。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）、民進黨議員林亮君（左）、顏若芳（右）上午出席大稻埕碼頭祭江儀式 。記者林伯東／攝影

沈伯洋 蔣萬安 柳采葳 修憲

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