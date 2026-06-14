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被控國會改革法案「敷衍以對」 黃國昌：民進黨要謙卑看待自己跳票

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
黃國昌被質疑國會改革法案「敷衍以對」，他今天列舉多項法案，要民進黨謙卑看待自己跳票的法案。記者蔡維斌／攝影
黃國昌被質疑國會改革法案「敷衍以對」，他今天列舉多項法案，要民進黨謙卑看待自己跳票的法案。記者蔡維斌／攝影

針對一名被指疑似黃珊珊助理的人，在網路爆料有關國會改革條文修正案，黃國昌和國民黨翁曉玲私下搓商過程，指最後版本被黃國昌「敷衍以對」，黃國昌今天在雲林受訪時回應他不懂這項指控的重點是什麼，強調和國民黨推動法案的搓商是再正常不過，況且許多民進黨過去跳票的法案，他們來做有何不對。

這名助理引用黃國昌新書「向光前行」內容指控國民黨和民眾黨國會改革法案修訂期間，黃國昌和翁曉玲私下搓商最終合併的版本，所修正的條文及意識流程都被黃國昌「敷衍以對」，且這本新書不是自傳，倒像是小說。

黃國昌今天南下雲林與黨員座談，受訪時指出，他聽不太懂指控的意思，民眾黨跟國民黨在推動法案改革時進行條文的搓商，這是再正常不過的事，他對這名所謂助理的指控，有點聽不太懂其point是什麼。

黃國昌並說，他的這本書是揭露過去10年台灣社會發生很多重要的公民運動，以及民進黨執政後的表現，可能戳中民進黨的痛處，對於網路所講的那位黃珊珊辦公室助理，如果他沒記錯的話，應是從民進黨過來的。

他指出，民進黨與其對他發動個人政治攻擊，不如誠實面對台灣社會，為什麼過去這麼多公民運動，包括野草莓運動時，民進黨曾說要廢集會遊行法，請問廢了沒？反媒體壟斷運動時，說要制訂反媒體壟斷專法，請問訂了沒？318運動說要訂兩岸協議監督條例，訂了沒有？

他強調，新的國會通過很多法律，都是民進黨過去的長期主張，包括國會改革、財政收支劃分法、吹哨者保護法，也都是民進黨過去承諾台灣公民社會要推動的改革，全都跳票，反而是新的國會透過在野黨的合作，才讓這些改革一一落實，所以民進黨真的要謙卑的去看一看自己過去十幾年這麼多跳票，反而是在野黨幫民進黨實現過去的承諾。

黃國昌 國會改革 國會 民進黨 民眾黨

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