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國安局設大陸人民專屬網路窗口 陳冠廷指美國CIA也有類似作法

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

國安局公布中國大陸民眾聯繫窗口，民進黨立委陳冠廷說，在資訊戰、認知作戰與灰色地帶衝突日益頻繁，建立更多合法安全，且多元的資訊來源，是現代情報工作的基本原則，類似作法在國際不罕見，美國中央情報局近年直接透過公開社群媒體、影片及網路平台，以中文向大陸官員及軍方人士喊話，鼓勵他們透過安全管道提供資訊。

陳冠廷指出，情報工作並非僅依賴公開資訊蒐集，各國情報機構長期以來透過不同管道接觸知情人士、內部人士或願意提供資訊者，掌握決策動向、安全風險及潛在威脅。國安局建立中國大陸民眾聯繫窗口，提供安全聯繫方式與相關保護措施，是擴大資訊來源的具體作法之一。

陳冠廷表示，美國中央情報局直接透過公開社群媒體、影片及網路平台，以中文向中國大陸官員及軍方人士喊話，鼓勵透過安全管道提供資訊。2025年，中情局發布兩部中文招募影片，希望中國大陸政府內部人士與美方接觸；今年2月推出以大陸軍方人士為對象的中文宣傳影片，試圖接觸解放軍體系內部知情者。美方希望透過更多元方式，接觸可能掌握重要資訊的人員。

陳冠廷指出，情報工作的價值，從來不在聯繫人數的多寡，而在是否能取得關鍵資訊。即使只有少數有效線索，經過專業交叉比對與分析後，也可能對國家安全判斷產生重要價值。

陳冠廷表示，近年來包括美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等五眼聯盟情報機構，持續透過公開宣導方式提醒民眾注意外國情報機關的接觸與滲透手法，顯示現代情報工作已不再只是封閉運作，是逐步結合公開宣導與全民安全意識。

陳冠廷說，面對大陸持續擴張的軍事、網路與資訊活動，台灣必須持續提升情報蒐集與分析能力。只要依法辦理、兼顧資訊提供者安全與人權保障，任何有助於強化國家安全的合法資訊管道，都值得持續精進與完善，國安工作的核心，不只是防範威脅，更是提升對風險的掌握能力。資訊來源愈多元，國家對情勢的判斷就愈完整，也愈有能力提前因應各種挑戰。

國安局 大陸 陳冠廷 中情局

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