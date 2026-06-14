出席奧地利僑宴 盧秀燕：唯有團結合作才能讓更多人看見台灣

台中市長盧秀燕歐洲行最後一天，出席奧地利僑宴與僑胞交流。盧秀燕表示，台灣在國際社會面臨許多挑戰，無論中央政府、地方政府或海外僑胞，都肩負向世界傳遞台灣真實聲音的重要責任，「唯有團結合作，才能讓更多國際友人看見台灣、認識台灣」。

盧秀燕率團訪歐，歐洲時間6月13日先參訪奧地利國會大廈。奧地利國會近年透過空間改造與擴大公民參與等制度創新，將具有歷史意義的國會建築轉型為更開放、透明且親近民眾的公共空間，展現民主政治與公民參與精神，也讓訪團對歐洲民主治理的發展經驗留下深刻印象。

盧秀燕晚間出席僑宴，盧表示，台灣憑藉半導體及高科技產業實力，在國際供應鏈中占有關鍵地位，也讓世界有更多機會了解台灣。除了產業競爭力之外，台灣更向國際社會展現民主、自由、法治等核心價值，以及作為亞太地區值得信賴的重要夥伴角色。

盧秀燕強調，海外僑胞長期在世界各地深耕發展，不僅在各自專業領域表現傑出，也成為台灣與世界連結的重要橋梁。無論協助台灣年輕人赴海外求學、工作與生活，或是在國際社會為台灣發聲，都為提升台灣能見度作出重要貢獻。

盧秀燕也特別感謝僑胞長期支持台灣，她說，台灣每一次在國際上被看見，背後都有許多海外僑胞默默付出的努力。此次訪歐深刻感受到海外僑胞對台灣的熱愛與支持，未來若有需要台中市府協助之處，市府團隊將全力提供協助，持續與僑界保持密切聯繫。

中市府表示，此次訪歐行程涵蓋德國、捷克及奧地利三國，透過民主夥伴交流、城市治理對話及產業合作鏈結，進一步深化台中與歐洲各界的友好關係，也為未來國際合作奠定良好基礎。