如何審監委被提名人？考問對憲政爭議看法

「會根據過去言行、問卷內容與能否獨立行使職權審查監委被提名人！」針對總統府近日提名監委，白委邱慧洳受訪時說，會根據被提名人言行、審查會表現嚴格審查；藍委游顥受訪時表示，會觀察被提名人對重大憲政爭議的態度；藍委黃健豪受訪時則直言，不用審查，因他主張廢監察院。

總統府近日將29位監察委員提名名單送到立法院，由於本次院長被提名人陳永興獨派色彩明顯，且多數人選多為親近民進黨的人士，因此引發「缺乏政治協商」、「酬庸」等批評聲浪，且民進黨長期主張廢除監察院，副總統蕭美琴雖表示，在修憲前都應該履行憲法義務，但也引發外界批評「雙標」。

可願彈劾不副署的卓揆？

有民眾便投書媒體指出，立法院可依照三種方式審查本次監委的被提名人，包括：一、被提名人願不願意彈劾行政院長卓榮泰的不副署違憲行為？二、對其他憲法機關有無正確認知，願勇於捍衛憲政、不該干涉時謹守分寸？三、本身有無違法失職，廉正性不足？

對此，民眾黨立委邱慧洳受訪時則表示，民眾黨對人事同意權有一定的程序、方式，會根據被提名人以往的言行、問卷回覆的內容，以及審查會諮詢時的表現來嚴格審查，過去如此，現在亦是如此。

監委無法回應民意

國民黨立委黃健豪受訪時指出，他個人主張廢除監察院。黃健豪強調，監委都由執政黨提名，就任也完全沒有回應民意的機制，甚至發生擺爛不做事還能升官的現象，只是浪費錢養了一群怪物。

「立法院審查監委人事案，最重要的不是被提名人的政治立場，而是能否真正獨立行使職權，不畏權勢監督行政部門。」國民黨立委游顥受訪時說，監察委員不是總統的幕僚，也不是執政黨的啦啦隊，而是肩負監督政府、維護憲政的重要職責。

監察院要敢監督權力

游顥強調，無論是對重大憲政爭議的態度、對憲政機關分際的認知，或自身廉潔操守與過往紀錄，都應接受社會公開檢驗。他指出，人民期待看到的是敢於監督權力、捍衛憲政體制的監察委員，而不是替政府背書的打手或圖章。

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