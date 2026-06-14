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陸提將採購我鳳梨釋迦、石斑魚等 農業部：應盡速恢復台灣農產品輸入

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部今呼籲，中國大陸應與我進行檢疫諮商，在科學原則下盡速恢復台灣農產品輸入，促進兩岸農產貿易正常化。圖／聯合報系資料照
農業部今呼籲，中國大陸應與我進行檢疫諮商，在科學原則下盡速恢復台灣農產品輸入，促進兩岸農產貿易正常化。圖／聯合報系資料照

針對中國大陸昨於「海峽論壇」提出將採購我國鳳梨釋迦、石斑魚等農漁產品，農業部今表示，台灣農產品外銷需要的是多元、有穩定需求、尊重國際與科學規範的市場，政府將持續協助農民建構與提升外銷供應鏈，並獎勵業者開拓優質高端外銷市場，同時也呼籲中國大陸與我進行檢疫諮商，在科學原則下盡速恢復台灣農產品輸入，促進兩岸農產貿易正常化。

農業部說明，過去台灣農產品對中國大陸市場依賴度較高，但中國大陸近年來屢屢不顧國際貿易規範與慣例，以莫須有理由任意暫停我農產品輸入，且不僅拒絕與我方進行科學諮商，甚至提出政治條件做為恢復開放台灣農產品輸入的前提。為確保農民穩定收益，政府實有必要協助農民與業者，開拓多元外銷通路，降低對中國大陸市場的依賴。

農業部指出，中國大陸於2022年推出「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求各國食品企業必須先行通過中方的註冊認可，產品才能銷中，但在我國依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制向中方提出台灣合格登錄名單後，中國大陸始終未具體回應，僅單方面且未敘明理由，選擇性登錄台灣部分企業，形同對我國農產食品變相實施進口限制措施，如此不符國際慣例的做法，顯見該市場具有高度風險及不確定性，實非台灣農產品可長期依賴的穩定海外市場。

農業部強調，任何制度透明、符合國際貿易規範及遵循科學證據的外銷市場，政府都會支持及協助產業爭取准入，並積極提供獎勵與佈局拓銷。農業部將秉持分散風險、多元佈局策略，持續與業者及農民攜手拓展外銷，穩定收益，並呼籲中國大陸依循國際貿易規範與科學原則，恢復我農產品輸入及順暢兩岸貿易。

農業部 中國大陸 供應鏈 農民

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